بوتشيتينو وعد ترامب بلقب مونديال 2026

- يطمح ماوريسيو بوتشيتينو لقيادة منتخب الولايات المتحدة للفوز بكأس العالم 2026، مستنداً إلى خبرته في تدريب الأندية الأوروبية ومشروعه مع المنتخب الأميركي الذي يضم مواهب شابة. - يؤمن بوتشيتينو بوجود نواة للنجاح بفضل المواهب المتوفرة وقاعدة الجماهير المتنامية، ويعمل مع الجهاز الفني لتحويل الضغط إلى طاقة إيجابية. - يستعد بوتشيتينو للمونديال بتنظيم مواجهات ودية قوية، ويهدف للوصول إلى المباراة النهائية معتمداً على الشعبية المتزايدة لكرة القدم في الولايات المتحدة.

كشف مدرب منتخب الولايات المتحدة، الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو (53 عاماً)، عن عدم قدرته على إحباط تطلعات الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، من أجل العمل على تحقيق لقب بطولة كأس العالم 2026، التي ستقام في الصيف القادمة في أميركا، كندا والمكسيك.

وقال بوتشيتينو في مقابلة مع مجلة "هاي بيرفورمانس" الأميركية، أمس السبت: "لقد سألني الرئيس دونالد ترامب شخصياً، إن كُنت قادراً على قيادة منتخب الولايات المتحدة صوب تحقيق لقب بطولة كأس العالم 2026 المقبلة، ولم أتردّد نهائياً في الإجابة، على أنّنا نستطيع فعلها، فنحن في منتخب أميركا عندما نقبل التحدي في المسابقة الدولية، نؤكد إيماننا العميق على قدرتنا نحو الفوز باللقب". وأكد بوتشيتينو في حديثه مع المجلة الأميركية، على أنه استطاع بناء سيرة ذاتية رائعة في عالم التدريب، بسبب قيادته لعدد من الأندية الأوروبية الكبرى، التي تحرص على الاهتمام بتطوير المواهب الشابة، وموافقته على تدريب منتخب الولايات المتحدة، جاء بعد شعوره بأنه يمتلك مشروعاً طويل الأمد، وسيكون قادراً على تحقيق النجاح، بعدما حصل على كل شيء يُريده.

ويُدرك بوتشيتينو أن منتخب الولايات المتحدة لم يكن قوة كبرى في عالم كرة القدم للرجال، وأفضل أداء لهذا المنتخب كان في مونديال 2002، الذي أقيم حينها في اليابان وكوريا الجنوبية، ووصل إلى ربع نهائي، لكن المدرب الأرجنتيني مُصر على وجود نواة حقيقة لتحقيق النجاح، بسبب وجود العديد من المواهب، التي تلعب في أفضل الدوريات الأوروبية، بالإضافة إلى أن اللعبة لديها قاعدة جماهيرية تنمو بسرعة داخل البلاد، وهذا ما يجعله يشعر بالتفاؤل.

وأضاف: "بعد عام ونصف العام من العمل مع الجهاز الفني في منتخب الولايات المتحدة الأميركية، بدأ الجميع يُدرك بأننا قادرون على تحقيق النجاح في بطولة كأس العالم القادمة، لأنّنا سنحظى بدعم الوطن كاملاً، والجماهير ستعمل على مساندتنا، من أجل تقديم أفضل الأداء، والنجوم يتمكنون من تسجيل الأهداف الحاسمة"، وتابع: "بالنسبة لي، فإن التوقعات هائلة، لكن علينا تحويل هذا الضغط الكبير إلى طاقة إيجابية، لأن اللعب أمام جماهير غفيرة في مختلف أنحاء الولايات المتحدة، سيزيد من حماس المشجعين، لكنه سيزيد من الضغط الهائل على الجهاز الفني لمنتخب الولايات المتحدة خلال المشاركة في بطولة كأس العالم 2026".

ويواصل بوتشيتينو عمله مع منتخب الولايات المتحدة الأميركية، من خلال العمل على استضافة عدد من المواجهات الودية القوية، استعداداً لخوض منافسات مونديال 2026، إذ سيقود المدرب الأرجنتيني نجومه ضد بلجيكا في الثامن والعشرين من شهر مارس/آذار القادم على ملعب مرسيدس بنز في أتلانتا، وبعد أيام قليلة سيلعبون ضد البرتغال في الملعب ذاته يوم 31 من الشهر نفسه

كما سيلعب منتخب الولايات المتحدة الأميركية ضد السنغال في 31 مايو/أيار على ملعب بنك أوف أميركا في شارلوت، تليها مواجهة قوية للغاية أمام منتخب ألمانيا في السادس من شهر يونيو/حزيران على ملعب "سولجر فيلد" في شيكاغو، ما سيجعل المدرب الأرجنتيني بوتشيتينو يملك وقتاً كافياً لوضع الاستراتيجية اللازمة، من أجل التخطيط الجيّد لخوض مونديال 2026.

ويعلم بوتشيتينو أن منتخب الولايات المتحدة الأميركية وقع في مجموعة سهلة نوعاً ما، بعدما وضعته القرعة رفقة باراغواي وأستراليا، بالإضافة إلى منتخب آخر سيخوض مواجهات الملحق، لكن هدف المدرب الأرجنتيني، هو التأهل إلى الأدوار الإقصائية، والحرص على إكمال الرحلة حتى المباراة النهائية، لأنّ المدير الفني لا يُريد إحباط الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الذي طالب صراحةً، بضرورة المنافسة على تحقيق لقب كأس العالم 2026.

ويتسلح بوتشيتينو بالعديد من العوامل، حتى يضمن تحقيق النجاح في مونديال 2026، أبرزها أن لعبة كرة القدم أصبحت تحظى بشعبية جماهيرية كبيرة في الولايات المتحدة، بفضل توسع منافسات الدوري الأميركي، بالإضافة إلى وضع برامج لتطوير المواهب المحلية، التي أفرزت العديد من النجوم الذين نجحوا في الدوريات الأوروبية، ما يعني رسالة المدير الفني الأرجنتيني إلى الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أصبحت واضحة، وهي: "نحن لدينا طموح في مونديال 2026، ومؤمنون بالمنافسة على حصد اللقب".