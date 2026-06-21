بوبان يمدّ طوق النجاة إلى بن ناصر بشرطٍ وحيد

- عبّر رئيس نادي دينامو زغرب، زفونومير بوبان، عن رغبته في استمرار إسماعيل بن ناصر مع الفريق، مشيرًا إلى ضرورة إنهاء عقده مع ميلان لتحقيق ذلك، حيث يعتبره الخيار الأمثل للمرحلة القادمة. - رغم قلة مشاركات بن ناصر مع زغرب، إلا أن بوبان معجب بموهبته ويرغب في التعاقد معه بشروط مواتية، دون دفع رسوم الانتقالات، مما قد ينقذ مسيرته الاحترافية. - بن ناصر لا يزال مرتبطًا بعقد مع ميلان حتى 2025، براتب 4 ملايين يورو سنويًا، ولم يلعب مع الروسونيري منذ عام ونصف.

عبّر رئيس نادي دينامو زغرب الكرواتي، زفونومير بوبان، عن رغبته في استمرار لاعب الوسط الجزائري، إسماعيل بن ناصر (28 عاماً)، مع الفريق في الموسم المقبل، بعدما لعب في الموسم الماضي معاراً من نادي ميلان الإيطالي، وقدم مستويات جيدة نسبياً، بما أنه انضم إلى الفريق بشكل متأخر، كما أنه تعرض لإصابات عطلت تألقه.

وفي تصريحات نقلتها صحيفة لاغازيتا ديلو سبورت الإيطالية، الأحد، ربط بوبان استمرار بن ناصر مع الفريق، بتوفر بعض الشروط، حيث قال: "نرغب في الإبقاء على إسماعيل بن ناصر معنا، لكننا ننتظر منه إنهاء عقده مع ميلان. إذا توصل إلى اتفاق مع الروسونيري، فسيكون نادينا الخيار الأمثل للمرحلة القادمة من مسيرته". ويملك دينامو زغرب خيار شراء لاعب الوسط الجزائري، بقيمة 10 ملايين يورو، الصيف الماضي عندما أنهى ميلان إعارته.

ولم يحظَ بن ناصر بفرص لعب كثيرة مع زغرب (19 مباراة فقط في جميع المسابقات)، لكن بوبان كان معجبًا بموهبته، ومن هنا تأتي الرغبة في الإبقاء عليه، ولكن بشروط مواتية للغاية للنادي الكرواتي، حيث يرغب في التعاقد معه من دون دفع رسوم الانتقادات وهو حل قد ينقذ مسيرة بن ناصر الاحترافية.

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ولا يزال اللاعب الجزائري، مرتبطًا بعقد مع ميلان لمدة عام آخر، براتب صافٍ يبلغ حوالي 4 ملايين يورو سنويًّا، لكنه لم يلعب مع الروسونيري منذ عام ونصف العام (كانت آخر مشاركة له في ديربي 2 فبراير/شباط 2025)، لكن لا يمكن استبعاد إمكانية وجود بند جزائي في عقده، لكن النادي سيسعى أولًا لتحديد ما إذا كان بإمكانه الاستفادة من انتقال اللاعب الجزائري.

وانضم بن ناصر إلى ميلان عام 2019، ولكنه خرج من الحسابات في الفترة الماضية. لذلك، سيتعين على رئيس دينامو الانتظار قبل معرفة ما إذا كان بإمكانه الاعتماد على موهبته مرة أخرى وضمه خلال الميركاتو الصيفي الحلي.