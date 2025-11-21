بواتينغ يُثير جدلاً في برشلونة بحضور غير مرحب به

كرة عالمية
برشلونة

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
مباشر
21 نوفمبر 2025   |  آخر تحديث: 19:00 (توقيت القدس)
بواتينغ على ملعب لوجنيكي، في 17 يونيو 2018 (مايكل مايهيو/Getty)
بواتينغ على ملعب لوجنيكي، في 17 يونيو 2018 (مايكل مايهيو/Getty)
+ الخط -

استمع إلى الملخص

اظهر الملخص
- أثار حضور جيروم بواتينغ في تدريبات برشلونة جدلاً واسعاً، حيث عارضت الجماهير وجوده بسبب مشاكله القانونية السابقة المتعلقة بالعنف الأسري، مما اعتبره البعض إساءة لصورة النادي.

- رغم التقاطه صوراً مع الجماهير، إلا أن وجود بواتينغ لم يلقَ ترحيباً، حيث انتشرت تعليقات سلبية تعارض استغلاله لمنشآت النادي لتطوير مهاراته التدريبية.

- تعود معارضة الجماهير إلى إدانته في قضايا عنف أسري عام 2021، حيث حُكم عليه بتعويض مالي وسجن مع وقف التنفيذ، مما أثار استياء الجماهير في برشلونة وبايرن ميونخ.

أثار حضور نجم بايرن ميونخ سابقاً، جيروم بواتينغ (37 عاماً)، في تدريبات نادي برشلونة الإسباني، جدلاً واسعاً، بسبب معارضة عدد كبير من الجماهير حضور المدافع الألماني المعتزل منذ فترة قصيرة، والتي تعتبر أن مشاهدته في تدريبات النادي الكتالوني يسيء إلى صورة الفريق، إذ ظهر رفقة مدربه السابق هانسي فليك، وكذلك زميله الذي رافقه في بايرن البولندي روبرت ليفاندوفسكي.

وذكر موقع أر. أم. سي الفرنسي، اليوم الجمعة، أنه وفقاً لصحيفة سبورت الإسبانية، سيستخدم المدافع الألماني مرافق مركز تدريب برشلونة لبضعة أيام. ورغم التقاطه بعض الصور مع الجماهير عند وصوله، فإن وجوده لم يلقَ ترحيباً واسعاً، بعد انتشار تعليقات من قِبل الجماهير، التي تعارض منح بواتينغ فرصة استغلال منشآت النادي من أجل تطوير مهاراته في عالم التدريب. ومن بين التعليقات: "لا ينبغي أن يكون موضع ترحيب"، "هذا أمر مقزز للغاية". و"عار عليكم"، و"ماذا حدث لناديي؟" و" هل أنتم جادون؟". وكان نادي بايرن ميونخ فقد تراجع في وقت سابق عن منح الفرصة إلى بواتينغ، بعد ضغط قوي من الجماهير، التي رفضت حضوره في مركز التدريبات.

بوايتنغ خلال جلسة محاكمة في مدينة ميونخ، 14 يونيو/حزيران (فرانس برس)
بعيدا عن الملاعب
التحديثات الحية

بواتينغ نجم بايرن ميونخ السابق يعود إلى المحاكم بسبب قضية اعتداء

ويعود سبب معارضة جمهور برشلونة وقبله جمهور بايرن حضور بواتينغ إلى مشاكله القانونية المتعلقة بالعنف الأسري. فقد اتهمته شريكته السابقة بحوادث تعود إلى عام 2018، خلال إجازة في منطقة البحر الكاريبي، وأُدين جيروم بواتينغ في الدرجة الأولى عام 2021، وحُكم عليه بتعويض قدره 1.8 مليون يورو، بالإضافة إلى ستة أشهر سجناً مع وقف التنفيذ. ووفقاً لرواية الشابة، فقد اعتدى عليها جسدياً ولفظياً. وفي الاستئناف تلقى تحذيراً وغرامة مشروطة قدرها 200 ألف يورو، وأُسقطت التهم في نهاية المطاف عام 2025. وقد أشارت والدته، عبر  رسالة بريد إلكتروني، أُرسلت إلى محامٍ في برلين، خلال مارس/ آذار 2021: "لسنوات، كان ابني يُسيء معاملة النساء نفسياً؛ والآن انتحرت كاسيا لينهاردت، ولا يزال يرفض تحمل مسؤولية سلوكه".

دلالات
بطولات
فرق
المساهمون
المزيد في رياضة
أليو سيسيه وحافلة منتخب ليبيا قبل المغادرة إلى الدوحة (الاتحاد الليبي لكرة القدم)
التحديثات الحية
كرة عربية
مباشر

منتخب ليبيا يسافر إلى قطر ومشاكل الإصابات تثير قلق سيسيه

كول بالمر مع تشلسي في ملعب أولد ترافورد، 20 سبتمبر 2025 (Getty)
التحديثات الحية
كرة عالمية
مباشر

بالمر يغيب عن تشلسي لفترة إضافية والسبب إصابة خارج الملعب

الركراكي مع منتخب المغرب في ملعب بطوطة ستاديوم، 26 مارس 2023 (Getty)
التحديثات الحية
كرة عربية
مباشر

منتخب المغرب و4 أسماء مُهددة بمغادرة القائمة قبل كأس أمم أفريقيا