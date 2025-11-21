بواتينغ يُثير جدلاً في برشلونة بحضور غير مرحب به

- أثار حضور جيروم بواتينغ في تدريبات برشلونة جدلاً واسعاً، حيث عارضت الجماهير وجوده بسبب مشاكله القانونية السابقة المتعلقة بالعنف الأسري، مما اعتبره البعض إساءة لصورة النادي. - رغم التقاطه صوراً مع الجماهير، إلا أن وجود بواتينغ لم يلقَ ترحيباً، حيث انتشرت تعليقات سلبية تعارض استغلاله لمنشآت النادي لتطوير مهاراته التدريبية. - تعود معارضة الجماهير إلى إدانته في قضايا عنف أسري عام 2021، حيث حُكم عليه بتعويض مالي وسجن مع وقف التنفيذ، مما أثار استياء الجماهير في برشلونة وبايرن ميونخ.

أثار حضور نجم بايرن ميونخ سابقاً، جيروم بواتينغ (37 عاماً)، في تدريبات نادي برشلونة الإسباني، جدلاً واسعاً، بسبب معارضة عدد كبير من الجماهير حضور المدافع الألماني المعتزل منذ فترة قصيرة، والتي تعتبر أن مشاهدته في تدريبات النادي الكتالوني يسيء إلى صورة الفريق، إذ ظهر رفقة مدربه السابق هانسي فليك، وكذلك زميله الذي رافقه في بايرن البولندي روبرت ليفاندوفسكي.

وذكر موقع أر. أم. سي الفرنسي، اليوم الجمعة، أنه وفقاً لصحيفة سبورت الإسبانية، سيستخدم المدافع الألماني مرافق مركز تدريب برشلونة لبضعة أيام. ورغم التقاطه بعض الصور مع الجماهير عند وصوله، فإن وجوده لم يلقَ ترحيباً واسعاً، بعد انتشار تعليقات من قِبل الجماهير، التي تعارض منح بواتينغ فرصة استغلال منشآت النادي من أجل تطوير مهاراته في عالم التدريب. ومن بين التعليقات: "لا ينبغي أن يكون موضع ترحيب"، "هذا أمر مقزز للغاية". و"عار عليكم"، و"ماذا حدث لناديي؟" و" هل أنتم جادون؟". وكان نادي بايرن ميونخ فقد تراجع في وقت سابق عن منح الفرصة إلى بواتينغ، بعد ضغط قوي من الجماهير، التي رفضت حضوره في مركز التدريبات.

ويعود سبب معارضة جمهور برشلونة وقبله جمهور بايرن حضور بواتينغ إلى مشاكله القانونية المتعلقة بالعنف الأسري. فقد اتهمته شريكته السابقة بحوادث تعود إلى عام 2018، خلال إجازة في منطقة البحر الكاريبي، وأُدين جيروم بواتينغ في الدرجة الأولى عام 2021، وحُكم عليه بتعويض قدره 1.8 مليون يورو، بالإضافة إلى ستة أشهر سجناً مع وقف التنفيذ. ووفقاً لرواية الشابة، فقد اعتدى عليها جسدياً ولفظياً. وفي الاستئناف تلقى تحذيراً وغرامة مشروطة قدرها 200 ألف يورو، وأُسقطت التهم في نهاية المطاف عام 2025. وقد أشارت والدته، عبر رسالة بريد إلكتروني، أُرسلت إلى محامٍ في برلين، خلال مارس/ آذار 2021: "لسنوات، كان ابني يُسيء معاملة النساء نفسياً؛ والآن انتحرت كاسيا لينهاردت، ولا يزال يرفض تحمل مسؤولية سلوكه".