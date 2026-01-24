- في خطوة غير تقليدية، لجأ نادٍ سعودي إلى منصة توظيف إلكترونية للبحث عن لاعب ارتكاز دفاعي، بعقد سنوي يصل إلى مليون يورو، مما يعكس تطور آليات البحث عن المواهب في الدوري السعودي. - الإعلان، المنشور عبر "فوتبول جوبس"، يطلب من المتقدمين إرسال سيرهم الذاتية وفيديوهات لأدائهم، مع فتح باب التقديم للاعبين ووكلائهم، مما يبرز تحول الأندية السعودية نحو استخدام الإنترنت في استقطاب النجوم. - تجارب مماثلة شهدتها أندية في إسبانيا وألمانيا، حيث استخدمت منصات توظيف للبحث عن لاعبين، محددة شروطاً واضحة دون الكشف عن هوية الأندية، مما يعكس تحولاً في استراتيجيات التعاقد.

طرح أحد أندية الدوري السعودي للمحترفين، عرضاً لافتاً وغير مألوف في سوق الميركاتو الحالي، بعدما لجأ إلى منصة توظيف إلكترونية، للبحث عن لاعب في مركز الارتكاز الدفاعي، مقابل راتب سنوي قد يصل إلى مليون يورو.

وبحسب تقرير صحيفة ماركا الإسبانية، يوم الجمعة، ففي خطوة تعكس اتساع آليات البحث عن المواهب، نُشر الإعلان عبر موقع "فوتبول جوبس"، المعروف بلقب "لينكدإن كرة القدم"، نظراً لدوره في ربط الأندية باللاعبين والوكلاء. وذكر الإعلان أن أحد أندية دوري روشن السعودي يبحث عن لاعب محور دفاعي، بعقد تتراوح قيمته بين 600 ألف ومليون يورو سنوياً. وجاء الإعلان موقّعاً باسم الدوري السعودي للمحترفين، من دون الكشف عن هوية النادي الراغب في التعاقد، لكنه حدّد الشروط المطلوبة بوضوح، إذ اشترط أن يكون اللاعب قادراً على اللعب في مركز الارتكاز الدفاعي، وأن يمتلك مستوى يؤهله للمنافسة في الدرجة الأولى للدوري السعودي، إضافة إلى خبرة سابقة في دوريات تُصنّف على أنها مماثلة أو أعلى من حيث المستوى.

وطلب الإعلان من المتقدمين إرسال سيرهم الذاتية الرياضية، مع إمكانية إرفاق رابط حسابهم على موقع "ترانسفير ماركت" أو مقاطع فيديو لأبرز لقطاتهم داخل الملعب، كما أوضح أن باب التقديم مفتوح سواء بشكل مباشر من اللاعبين أنفسهم أو عبر وكلائهم. ولا يزال العرض متاحاً حتى الآن، بعد أن أثار موجة من الاستغراب والاهتمام في سوق الانتقالات الشتوية، في دلالة على أن الأندية السعودية لم تعد تعتمد فقط على المفاوضات التقليدية في المكاتب الفاخرة لاستقطاب النجوم، بل باتت تبحث عن المواهب أيضاً عبر الإنترنت.

تجارب مماثلة في إسبانيا وألمانيا

قبل أن يتجه أحد أندية الدوري السعودي إلى نشر إعلان عبر موقع توظيف للبحث عن لاعب وسط، كانت أندية أوروبية قد خاضت تجارب مشابهة في الميركاتو وبأساليب غير تقليدية. ففي ألمانيا، لجأ أحد أندية الدوري الألماني "بوندسليغا" في الميركاتو السابق إلى الموقع ذاته، للبحث عن ظهير وجناح، محدداً راتباً سنوياً يتراوح بين 3 و3.5 ملايين يورو، مع الاستعداد لدفع ما بين 10 و15 مليون يورو لشراء اللاعب. ولم يكشف الإعلان هوية النادي حينها، لكنه وضع شروطاً واضحة، من بينها امتلاك اللاعب خبرة سابقة في أندية مصنفة، وقيمة سوقية لا تقل عن 10 ملايين يورو وفق موقع "ترانسفير ماركت"، إضافة إلى وجود وكيل أعمال. وقبل ذلك، كان أحد أندية الدوري الإسباني قد استخدم الأسلوب نفسه، معلناً حاجته للتعاقد مع قلب دفاع وظهير أيمن، خلال فترة الانتقالات الشتوية لعام 2025، مع اشتراط خبرة سابقة في الدرجتين الأولى أو الثانية الأوروبية، والجاهزية الفورية للمشاركة، دون الكشف عن تفاصيل تتعلق بالرواتب.