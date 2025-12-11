- أشاد المدرب جيلالي بهلول بتأهل منتخب الجزائر الرديف إلى ربع نهائي كأس العرب 2025 بعد تصدره مجموعته، مشددًا على أهمية الحذر قبل مواجهة الإمارات. - أكد بهلول على أهمية احتلال المركز الأول في المجموعة لتعزيز الثقة والمعنويات قبل مباراة ربع النهائي، مشيرًا إلى أن الإمارات خصم غامض وخطير. - أبدى إعجابه بعدد من لاعبي المنتخب الرديف مثل عادل بولبينة ورضوان بركان، متمنيًا رؤيتهم مع المنتخب الأول قريبًا.

نال تأهل منتخب الجزائر إشادة كبيرة من المدرب الجزائري، جيلالي بهلول (43 عاماً)، الذي شدّد على ضرورة التحلّي بالحذر قبل مواجهة منتخب الإمارات في الدور المقبل، وكان منتخب الجزائر الرديف تأهل إلى الدور ربع النهائي من بطولة كأس العرب 2025 في قطر، بعد فوزه على العراق بثنائية نظيفة مكّنته من تصدّر مجموعته الرابعة بسبع نقاط، متقدّماً على البحرين والسودان.

وتحدث جيلالي بهلول في تصريحات خصّ بها "العربي الجديد" قائلاً: "لحد الآن منتخب الجزائر قدّم كأس عرب مقبولة والمستوى يتطور من مباراة إلى أخرى، صحيح في مباراة العراق لعبنا أمام منتخب منقوص عددياً منذ الدقيقة الرابعة، هذا ما جعل منتخبنا يكسب ثقة عالية، لكن بالمجمل استطعنا فرض طريقة لعبنا، والأهم أن نواصل في هذا الطريق".

وأضاف المدرب السابق لشبيبة القبائل واتحاد خنشلة: "أظن أن الهدف كان احتلال المركز الأول في مجموعتنا بكأس العرب رغم أننا كنا متأهلين بنسبة كبيرة، وهذا الذي تحقق، في وقت يبقى المركز الأول له أهمية من الجانب النفسي، ويسمح لنا دخول مباراة الربع النهائي بمعنويات أكبر ما قد يسمح لنا بتحقيق الفوز ومواصلة الطريق بنجاح".

وفي تحذير واضح قبل لقاء ربع النهائي، أشار بهلول إلى أن منتخب الإمارات سيكون خصماً غامضاً وخطيراً قائلاً: "يُمكن القول إن منتخب الإمارات هو المنتخب الذي لا نعرفه جيداً، يجب أن نكون حذرين جداً، لأنه منتخب مختلف عن المنتخبات العربية الأخرى بكل صراحة، خاصة أننا لم نلعب ضدهم منذ سنوات والتشكيلة تغيرت بشكل كبير جداً، الشيء المؤكد أننا نحن المرشحون للفوز والتأهل، على كل حال كل هذا أراه من غير أهمية، بل التأهل والتقدم أكثر في المسابقة يبقى هو الأهم".

وختم بهلول حديثه بالإشادة بعدد من نجوم المنتخب الرديف الذين خطفوا الأنظار في البطولة بقوله: "هناك لاعبون من منتخب الجزائر نالوا إعجابي في بطولة كأس العرب مثل عادل بولبينة ورضوان بركان وأشرف عبادة، هم الاكتشاف ونتمنى رؤيتهم في أقرب وقت ممكن مع المنتخب الأول، حتى فيكتور لكحل يستحق الإشادة ولو أن مستواه الكبير يبقى معروفاً منذ أن كان يلعب بقميص لوهافر حتى إنه لعب كذلك للمنتخب الجزائري الأول".