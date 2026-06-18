بهذه الكلمات حفّز مدرب قطر لاعبيه قبل مواجهة كندا

- يواجه منتخب قطر تحديًا كبيرًا في مباراته الثانية في مونديال 2026 ضد كندا، بعد تعادله مع سويسرا (1-1) في المباراة الأولى، حيث يسعى لتحقيق نتيجة إيجابية جديدة. - أكد المدرب الإسباني يولن لوبيتيغي على أهمية استغلال الطاقة بشكل صحيح والتركيز على المنافسة، مشيرًا إلى الشغف والاستثمار الكبير في تطوير كرة القدم في قطر رغم قلة عدد السكان. - أشار لوبيتيغي إلى قوة الهجوم الكندي وضرورة الاستعداد الجيد لمواجهته، مؤكدًا على أهمية الاستمتاع بالتنافس وعدم الاستسلام للضغط.

حفز مدرب منتخب قطر الأول الإسباني يولن لوبيتيغي (59 سنة) لاعبيه بكلمات قوية قبل خوض المباراة الثانية في مونديال 2026 أمام صاحب الأرض والجمهور منتخب كندا، حيث سيسعى منتخب "العنابي" للخروج بنتيجة إيجابية مثل ما فعل في المباراة الأولى بعد التعادل مع سويسرا (1-1).

وقال مدرب منتخب قطر الإسباني يولن لوبيتيغي (59 سنة) في المؤتمر الصحافي الخاص بمواجهة منتخب كندا في كأس العالم 2026 الخميس: "رأيتم ردات الفعل بعد القرعة وهذا طبيعي. اليوم نريد إثبات مدى قدرتنا على المنافسة. نحن لا نفكر الآن إذا نملك نقطة أو غير ذلك. لدينا طاقة يجب أن نستغلها في الاتجاه الصحيح ومحاولة تحقيق نتيجة إيجابية".

وتابع لوبيتيغي تصريحاته قائلاً: "نحن بلد صغير سكانه 300 ألف قطري، 10 آلاف منهم فقط يملكون رخصة ممارسة كرة القدم. لكن في الوقت نفسه، هناك شغف كبير واستثمار كبير كي نتطور كل يوم. هجوم سويسرا مختلف عن منتخب كندا. يملكون لاعبين مميزين هجومياً ويجب أن نكون جاهزين لهم ونستمتع بالتنافس. المنتخب الكندي يعرف كيف يهاجم وهو منتخب شرس ويضغط كثيراً. قاموسنا لا يعترف بالضغط ووصولنا إلى هنا يدفعنا للاستمتاع".

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وكان منتخب قطر حصد أول نقطة له في كأس العالم عندما سجل هدفاً في الوقت بدل الضائع في مرمى سويسرا في الجولة الأولى في مدينة سانتا كلارا الأميركية، وكان العنابي شارك لأول مرة في مونديال 2022 عندما احتضنت قطر كأس العالم لأول مرة في الشرق الأوسط، وانتهت المشاركة بنتيجة مخيبة إثر خسارة المباريات الثلاث في المجموعة.