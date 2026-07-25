بن ناصر يودّع ميلان... والدوري القطري يقترب من ضم النجم الجزائري

- إسماعيل بن ناصر، لاعب الوسط الجزائري، يستعد للرحيل عن ميلان والانضمام إلى الغرافة القطري كلاعب حر بعد فسخ عقده مع النادي الإيطالي، حيث تم التوصل إلى اتفاق شفهي بين الأطراف. - بعد إعارته إلى أولمبيك مرسيليا ودينامو زغرب، سيواصل بن ناصر مسيرته في دوري نجوم قطر، متحرراً من السنة الأخيرة في عقده مع ميلان دون دفع أي مقابل انتقال. - بن ناصر، الذي لم يشارك مع ميلان منذ فبراير 2025، تأثر مستواه بسلسلة إصابات في الركبة، مما أدى إلى خروجه من حسابات النادي الإيطالي.

يستعدّ النجم الجزائري إسماعيل بن ناصر (28 عاماً)، للرحيل نهائياً عن صفوف ناديه، أي سي ميلان الإيطالي. ووفقاً لفابريزيو رومانو، الصحافي الإيطالي المتخصّص في أخبار الانتقالات، السبت، فإن لاعب خط الوسط الجزائري سيقوم بفسخ عقده مع "الروسونيري" قبل الانضمام إلى نادي الغرافة القطري، بصفته لاعباً حراً، بعد أن جرى التوصل بالفعل إلى اتفاق شفهي بين جميع الأطراف، ولم يتبقَّ الآن سوى الإعلان الرسمي.

وبعد إعارته إلى أولمبيك مرسيليا الفرنسي ثم دينامو زغرب الكرواتي توالياً، خلال الموسم الماضي، فمن المنتظر أن يواصل الدولي الجزائري مسيرته في مسابقة دوري نجوم قطر. وبعد تحرره من السنة الأخيرة في عقده مع ميلان، سينضم بن ناصر إلى الغرافة، دون دفع أي مقابل انتقال للنادي الإيطالي.

ولا يزال بن ناصر، الذي لم يحظَ بفرص لعب كثيرة مع نادي دينامو زغرب (19 مباراة فقط في جميع المسابقات)، مرتبطاً بعقد مع إي سي ميلان لمدة عام آخر، براتب صافٍ يبلغ حوالى 4 ملايين يورو سنوياً، لكنه لم يلعب مع "الروسونيري" منذ عام ونصف العام (كانت آخر مشاركة له في ديربي 2 فبراير/شباط 2025). وانضم بن ناصر، الذي غاب عن صفوف منتخب بلاده في المونديال الأخير، إلى صفوف ميلان عام 2019، ولكنه خرج من حسابات عملاق الكرة الإيطالية في الفترة الماضية، بعد تراجع مستواه الذي تأثر بسلسلة من الإصابات في الركبة، ضربت الدولي الجزائري السابق.