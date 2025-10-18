بن ناصر يعود للواجهة.. بين تصريحات أسطورة ميلان النارية وموقف بيتكوفيتش

18 أكتوبر 2025   |  آخر تحديث: 23:48 (توقيت القدس)
بيتكوفيتش يراقب عن كثب عودة بن ناصر القوية (العربي الجديد/Getty)
بيتكوفيتش يراقب عن كثب عودة بن ناصر القوية (العربي الجديد/Getty)
- إسماعيل بن ناصر يستعيد بريقه في المشهد الكروي الأوروبي مع دينامو زغرب، بعد فترة إعارة قصيرة في أولمبيك مرسيليا، حيث أثار انتقاله دهشة المتابعين.
- زفونيمير بوبان، أسطورة ميلان، يدافع عن بن ناصر، منتقداً الطريقة التي عومل بها في النادي الإيطالي، ويشيد بأدائه الاستثنائي رغم الإصابات.
- مدرب منتخب الجزائر، فلاديمير بيتكوفيتش، يراقب عودة بن ناصر ويخطط لاستدعائه في معسكر نوفمبر، استعداداً لكأس أمم أفريقيا المقبلة في المغرب.

يستعيد النجم الجزائري، إسماعيل بن ناصر (27 عاماً)، مكانته تدريجياً في المشهد الكروي الأوروبي، بعد بداية مميزة مع ناديه الجديد، دينامو زغرب الكرواتي، وسط تفاعل كبير مع تصريحات نارية أطلقها أسطورة نادي ميلان، زفونيمير بوبان (57 عاماً)، الذي دافع عنه بشدة، وانتقد الطريقة التي عومل بها في النادي الإيطالي، بالتزامن مع تحركات مدرب منتخب الجزائر، البوسني فلاديمير بيتكوفيتش (62 عاماً)، لإعادته إلى صفوف "الخُضر" في الاستحقاقات المقبلة.

وحصل "العربي الجديد"، أمس السبت، على معلومات من مصدره في الجهاز الفني للمنتخب الجزائري، والذي فضل عدم الكشف عن هويته، تفيد بأن مدرب منتخب الجزائر، فلاديمير بيتكوفيتش، يراقب عن كثب عودة بن ناصر القوية، ويعتزم استدعاءه مجدداً في معسكر نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، الذي من المنتظر أن يشهد مباراتين وديتين أمام السعودية وزيمبابوي. وكان بيتكوفيتش قد استبعد اللاعب من معسكر الشهر الحالي، بسبب نقص الجهوزية البدنية، بعد سلسلة من الإصابات، لكنه أكد في مؤتمر صحافي أن بن ناصر يبقى عنصراً مهماً في خط وسط "الخُضر"، مدركاً تماماً لقيمته الفنية قبل الاستحقاقات المقبلة، وعلى رأسها كأس أمم أفريقيا المقررة في المغرب خلال ديسمبر/ كانون الأول ويناير/ كانون الثاني، المقبلين.

وكان إسماعيل بن ناصر قد غادر نادي ميلان مجدداً على سبيل الإعارة، لكن وجهته الجديدة أثارت الدهشة، بعدما قرر الانتقال إلى دينامو زغرب الكرواتي. فبعد فترة إعارة قصيرة إلى أولمبيك مرسيليا الفرنسي، في الموسم الماضي، قرّر النادي الفرنسي عدم تفعيل بند الشراء، بينما أوضح المدرب الإيطالي، ماسيميليانو أليغري (57 عاماً)، أن اللاعب الجزائري لا يدخل ضمن مخططاته في ميلان، لتبدأ رحلة البحث عن فريق جديد يمنحه دقائق لعب منتظمة.

وكان الدور الأبرز في الصفقة لرئيس دينامو زغرب الحالي، زفونيمير بوبان، والمدير الرياضي السابق لميلان، والذي كان وراء التعاقد مع بن ناصر في صيف 2019 قادماً من إمبولي، ولم يُخفِ أسطورة "الروسونيري" إعجابه الشديد باللاعب الجزائري، قائلاً في تصريحات نقلها موقع سيمبري ميلان الإيطالي: "بن ناصر لاعب استثنائي ومظلوم، الإصابات التي عانى منها لا تقلل مما قدّمه لميلان، إنه أكثر من يستخلص الكرات مقارنة بعدد الدقائق التي يلعبها في العالم، لا أفهم لماذا لم يُقدّر بالشكل الذي يستحقه، إنه دائماً في قلب اللعب".

بن ناصر خلال مباراة ميلان وبارما، 26 يناير 2025 (ماركو كانونييرو/Getty)
ميركاتو
التحديثات الحية

بن ناصر يترك ميلان معاراً إلى خارج الدوريات الكبرى

ومن جانبه، بدأ بن ناصر يستعيد تدريجياً بريقه مع ناديه الجديد، إذ شارك أساسياً في آخر مباراتين ضمن الدوري الكرواتي، في مركز وسط الملعب الدفاعي، ضمن خطة 4-3-3، مقدّماً أداءً مقنعاً نال به ثقة مدرب فريقه، ماريو كوفاتشيفيتش، ومُظهراً جهوزية بدنية متصاعدة.

