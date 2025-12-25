بن ناصر يعترف: الضغط موجود وهذا رأيي بمنتخب تونس

- أبدى إسماعيل بن ناصر إعجابه بجماهير الجزائر التي دعمت الفريق في مباراته ضد السودان، حيث فاز المنتخب بنتيجة 3-0، مشيداً بأداء الفريق رغم الضغوط الإيجابية. - أكد بن ناصر على أهمية الفوز في المباراة الأولى من كأس أمم أفريقيا، مشيراً إلى ضرورة التركيز على المباريات المقبلة، ومعبراً عن شعوره الجيد واستعداده لمساعدة الفريق. - رفض بن ناصر تحديد مرشح بارز للفوز بالبطولة، مشيداً بقوة الفرق المشاركة، بما في ذلك تونس، وسعادته بفوز الفرق الكبيرة في مبارياتها الأولى.

أظهر نجم منتخب الجزائر لكرة القدم، إسماعيل بن ناصر (28 عاماً)، إعجاباً كبيراً بجماهير بلاده، التي حضرت مباراة "الخضر" أمام السودان، في الجولة الأولى من كأس أمم أفريقيا، وشهدت انتصار الجزائر بنتيجة (3ـ0)، وقد كان بن ناصر أساسياً في هذه المباراة، وقدم مستوى طيباً، قياساً بما تعرض له من أزمات منذ بداية الموسم.

وقال بن ناصر، في تصريح من المنطقة المختلطة للصحافيين، التي حضر فيها مراسل "العربي الجديد" بشأن موقفه من حضور جماهير منتخب الجزائر اللقاء أمام السودان: "رأيتُ عدداً كبيراً من الجزائريين هنا. نحن نعلم إلى أي حد يساندوننا، ونعلم مدى رغبتنا حقاً في تقديم شيء لهم. الحمد لله، فزنا في هذه المباراة، وهذا كان مهماً جداً. كانت أول مباراة في "الكان"، وهذا أمر مهم. الآن أعتقد أننا بحاجة إلى التركيز على المباراة المقبلة. كان هناك دائماً ضغط، لكنه إيجابي. عندما تلعب لهذا الفريق، ترغب دائماً في الفوز. أشعر بأنني في حالة جيدة، وأبذل قصارى جهدي لمساعدة الفريق. مثلما قلت لدينا مجموعة جيدة وهي ملتزمة جداً".

ورفض بن ناصر تقديم اسم منتخب يعتقد أنه مرشح بارز لحصد اللقب، وقال في سؤال عن رأيه في منتخب تونس: "أعتقد أن هناك العديد من الفرق المرشحة للفوز في هذه البطولة، والعديد من الفرق القوية جداً، وسنرى الآن ما إذا كان الفريق الأفضل سيفوز. لقد شاهدت مباراة تونس كما قلت، هناك العديد من الفرق الرائعة، وتونس من بين هذه الفرق. أنا سعيد جداً لأن جميع الفرق الكبيرة تقريباً فازت في مباراتها الأولى، وهذا أمر جيد لبقية المشوار".