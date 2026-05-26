بن ناصر يخرج عن صمته بعد قرار بيتكوفيتش الصادم

- يعيش المنتخب الجزائري حالة ترقب قبل الإعلان الرسمي عن القائمة النهائية للمونديال، وسط اهتمام جماهيري كبير بعد وصول اللاعبين إلى معسكر التحضير في الجزائر. - غياب إسماعيل بن ناصر عن القائمة أثار استغراباً واسعاً، خاصةً أنه كان عنصراً أساسياً في المنتخب وشارك في التتويج بكأس أمم أفريقيا 2019. - عبّر بن ناصر عن صدمته من قرار استبعاده، مؤكداً جاهزيته البدنية والفنية، ومشيراً إلى استعداده لدعم المنتخب من الخارج واستمراره في العمل للحفاظ على مستواه.

تعيش قائمة المنتخب الجزائري حالة من الترقب قبل الإعلان الرسمي المرتقب يوم 31 مايو/أيار الجاري، وسط أجواء مشحونة بالانتظار واهتمام جماهيري كبير، خاصة بعد وصول اللاعبين إلى معسكر التحضير في العاصمة الجزائرية هذا الأسبوع. ورغم أن الحصة الأولى من التجمع قد كشفت تقريباً ملامح المجموعة التي ستخوض نهائيات كأس العالم 2026، فإن المفاجأة كانت غياب اسم متوسط الميدان إسماعيل بن ناصر (28 عاماً) عن الحضور، ما أثار استغراباً واسعاً في الأوساط الكروية الجزائرية، نظراً لمكانته الكبيرة داخل المنتخب خلال السنوات الماضية.

بن ناصر، الذي يُعد أحد أبرز نجوم "الخضر" وشارك في التتويج بكأس أمم أفريقيا 2019 وكان عنصراً أساسياً في الاستحقاقات الأخيرة، وجد نفسه خارج حسابات المدرب فلاديمير بيتكوفيتش، في قرار وُصف بالمفاجئ، خصوصاً مع غياب اللاعب عن أول مونديال في مسيرته الدولية. وفي أول رد فعل له، عبّر بن ناصر عن صدمة كبيرة وحالة من عدم الفهم لقرار استبعاده، مؤكداً في تصريحات نقلها موقع فوت ميركاتو الفرنسي، اليوم الثلاثاء، أنه كان يطمح بشدة للمشاركة في كأس العالم مع الجزائر، وأنه كان يشعر بالجاهزية البدنية والفنية للانضمام إلى المجموعة.

وأوضح اللاعب أنه ظل يعمل بجد ويواصل تدريباته على أمل أن يكون ضمن القائمة، مشيراً إلى أنه يحترم في الوقت نفسه خيارات الجهاز الفني، رغم صعوبة تقبل قرار الغياب عن حدث عالمي بهذا الحجم، خاصة بالنسبة لمسيرته الدولية. وأضاف بن ناصر أنه سيبقى على استعداد تام في حال حدوث أي تغيير أو استدعاء طارئ، مؤكداً استمراره في العمل للحفاظ على مستواه، مع التزامه بدعم المنتخب الجزائري من الخارج خلال مشاركته في المونديال. وبهذا القرار، فقد المنتخب الجزائري أحد أبرز عناصر خط الوسط في السنوات الأخيرة، في وقت تتواصل فيه النقاشات حول بعض الأسماء المستبعدة الأخرى، بينما يترقّب الشارع الرياضي الإعلان النهائي عن القائمة الرسمية خلال الأيام المقبلة.