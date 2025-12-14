بن ناصر والخنوس يقودان سلسلة التألق العربي في ملاعب أوروبا

- تألق اللاعبون العرب في الدوريات الأوروبية، حيث سجل الجزائري رامي بن سبعيني هدفه الأول مع بوروسيا دورتموند، وقاد نبيل بن طالب نادي ليل للفوز في الدوري الفرنسي، بينما ساهم إسماعيل بن ناصر في فوز دينامو زغرب في الدوري الكرواتي. - في إسبانيا، سجل المغربي يونس العبدلاوي هدفه الأول في "الليغا"، وأبدع بلال الخنوس مع شتوتغارت بتسجيله هدفًا وصناعة ثلاثة أخرى، بينما تألق ياسر زابيري في الدوري البرتغالي وسفيان الكرواني في الدوري الهولندي. - لفت الليبي المعتصم بالله المصراتي الأنظار في الدوري الإيطالي مع فيرونا، مما يعكس الحضور القوي للاعبين العرب في أوروبا.

خطف اللاعبون العرب الأضواء في مختلف الملاعب الأوروبية، خلال مشاركتهم مع أنديتهم في المباريات، التي أقيمت يوم الأحد، مسجلين وصانعين للأهداف الحاسمة، ليؤكدوا حضورهم القوي في أوروبا، وجاء في مقدمتهم الثلاثي الجزائري: رامي بن سبعيني ونبيل بن طالب وإسماعيل بن ناصر إلى جانب الثلاثي المغربي: بلال الخنوس وياسر زابيري ويونس العبدلاوي، بالإضافة إلى الليبي المعتصم بالله المصراتي.

وبرز النجم الجزائري، رامي بن سبعيني، في المباراة، التي تعادل فيها فريقه بوروسيا دورتموند مع مضيفه فرايبورغ بنتيجة هدف لكل منهما، ضمن منافسات الجولة الـ 14 من الدوري الألماني لكرة القدم، وسجل اللاعب البالغ من العمر 30 عاماً هدف السبق في الدقيقة الـ 31، قبل أن يعدل أصحاب الأرض النتيجة في الشوط الثاني، ويُعد هذا الهدف الأول لبن سبعيني في "البوندسليغا"، والثالث له على مستوى جميع البطولات هذا الموسم.

وقاد مواطنه نبيل بن طالب نادي ليل للعودة بالنقاط الثلاث بعد الفوز على أوكسير بنتيجة أربعة أهداف لثلاثة، ضمن منافسات الأسبوع الـ 16 من الدوري الفرنسي لكرة القدم، وسجل لاعب خط الوسط هدف التعادل الثاني في الدقيقة الـ 77 بتسديدة قوية بقدمه اليسرى، مسجلاً هدفه الثاني في "الليغ 1" هذا الموسم، وساهم هذا الإنجاز في تعزيز موقع فريقه ليل في المركز الثالث برصيد 32 نقطة، بفارق خمس نقاط عن لانس المتصدر.

وساهم الثنائي الجزائري: إسماعيل بن ناصر ومنصف بقرار في انتصار فريقه دينامو زغرب الكبير على سلافين بنتيجة (5-2)، في الجولة الـ 17 من الدوري الكرواتي لكرة القدم، إذ صنع بقرار هدف التعادل الأول في الدقيقة الخامسة، فيما سجل بن ناصر الهدف الثالث في الدقيقة الـ 31 بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، وبهذه الأرقام، يصل بن ناصر إلى المساهمة التهديفية الثالثة في الدوري الكرواتي، بعدما سبق له أن صنع هدفين، كما يعد هذا الهدف الأول له مع الأندية بعد 575 يوماً، منذ تسجيله آخر هدف بقميص ميلان ضد تورينو في الدوري الإيطالي بتاريخ 18 مايو/ أيار 2024.

إسماعيل بن ناصر🇩🇿 ضد سلافن🇭🇷



⚽️ 1 هدف

🏅 سجل أول هدف له بقميص دينامو زغرب

🏅 هو أول هدف له مع الأندية بعد 575 يوما والذي يعود لتاريخ 18 ماي 2024 بقميص ميلان ضد تورينو

🏅 الأكثر نجاحا في المراوغة (5)

🏅 الأكثر ربحا للصراعات (12)

🎖 ثالث أفضل لاعب بتقييم سوفاسكور (8.3) pic.twitter.com/MRQMElU5Uk — SofascoreAR (@SofascoreARB) December 14, 2025

ولم يقتصر تألق اللاعبين العرب على الجزائريين فقط، إذ نجح المغربي يونس العبدلاوي في تسجيل هدف عند الدقيقة الـ 55، قاد به فريقه سلتا فيغو لتحقيق انتصار مهم على أثلتيك بلباو بثنائية نظيفة في الأسبوع الـ 17 من منافسات الدوري الإسباني، ويُعد هذا الهدف الأول للاعب الشاب البالغ من العمر 20 عاماً في مسابقة "الليغا"، والثاني في جميع البطولات، بعدما سبق له أن سجل في منافسة الدوري الأوروبي.

ونجح مواطنه بلال الخنوس في ترك بصمته خلال مواجهة فريقه شتوتغارت، التي شهدت الفوز على فيردر بريمن برباعية نظيفة، بعدما افتتح صاحب الـ 21 عاماً باب التسجيل في الدقيقة الـ 40 بضربة رأسية، مؤكداً حضوره القوي في المباراة، وبهذا الهدف، وصل الخنوس إلى المساهمة التهديفية العاشرة هذا الموسم في جميع البطولات، منها ثلاثة أهداف في "البوندسليغا"، إلى جانب صناعة ثلاثة أهداف أخرى.

ومن جانبه، برز ياسر زابيري في الجولة الـ 14 من الدوري البرتغالي، بعدما قاد فريقه فاماليكاو للتغلب على ضيفه إيستوريل برباعية نظيفة، وسجل اللاعب المغربي الشاب الهدفين الأول في الدقيقة الثانية والرابع في الدقيقة الـ 78، رافعاً رصيده إلى أربعة أهداف خلال مشاركته في ثماني مباريات ببطولة الدوري البرتغالي حتى الآن، كما قدم مواطنه سفيان الكرواني تمريرة حاسمة جديدة في المباراة، التي تعادل فيها أوتريخت أمام بريدا بنتيجة (1-1) في الجولة الـ 16 من الدوري الهولندي، ليصل للتمريرة الحاسمة التاسعة في الدوري والـ 15 في جميع المسابقات.

Le magnifique but de Zabiri 🔥🇲🇦 pic.twitter.com/LSOyXrcOfU — SOCCER212 (@SCCR_212) December 14, 2025

ولفت نجم خط الوسط الليبي، المعتصم بالله المصراتي، الأنظار، في اللقاء الذي شهد انتصار فيرونا على مضيفه فيورنتينا بنتيجة هدفين لهدف، في الأسبوع الـ 15 من الدوري الإيطالي لكرة القدم، وقدم المصراتي تمريرة حاسمة لزميله جيفت أوربان، الذي سجل الهدف الأول في الدقيقة الـ 42، لتكون هذه المساهمة الأولى للاعب البالغ من العمر 29 عاماً في ظهوره السادس بـ "الكالتشيو" هذا الموسم.