- إسماعيل بن ناصر سيعود إلى ميلان بعد انتهاء إعارته لدينامو زغرب، حيث لم يفعّل النادي الكرواتي بند شراء عقده بسبب أدائه غير المشجع وإصاباته المتكررة. - ميلان كان يأمل في بيع بن ناصر مقابل 15 مليون يورو، لكن تراجع دينامو زغرب عن ضمه نهائيًا يعقد الأمور، خاصة أن المدرب ماسيمو أليغري لم يعتمد عليه في التحضيرات. - الإصابات المتكررة أثرت على مسيرة بن ناصر، مما يجعل من الصعب عليه الحصول على عروض جيدة مستقبلًا، وقد لا يحصل على فرصة إضافية في ميلان.

سيعود نجم منتخب الجزائر، إسماعيل بن ناصر (28 عاماً)، إلى نادي ميلان الإيطالي بنهاية الموسم الحالي. ولا يفكر نادي دينامو زغرب الكرواتي في تفعيل بند شراء عقد "المحارب"، بما أن بن ناصر انضمّ إلى الفريق معاراً إلى نهاية الموسم الحالي. وشارك الجزائري في 13 مباراة مع الفريق الكرواتي في الموسم الحالي وسجل هدفاً وصنع هدفين، ولا تبدو أرقامه مشجعة بلا شك حيث كان غائباً عن عديد المباريات لأسباب مختلفة أهمها كثرة الإصابات.

وأكدت صحيفة لاغازيتا ديلو سبورت الإيطالية، أمس الأربعاء، أن ميلان كان يأمل في الحصول على مبلغ 15 مليون يورو، هي قيمة بند شراء عقد اللاعب الجزائري، ولكن الفريق الكرواتي تراجع عن ضمّ بن ناصر إلى صفوفه بشكل نهائي، ولا ينوي الإبقاء عليه في الموسم المقبل. وكان الفريق الإيطالي وضع اللاعب الجزائري خارج حساباته في الموسم الحالي، والمدرب ماسيمو أليغري لم يعتمد عليه خلال التحضيرات ليُجبر اللاعب في النهاية على الانتقال إلى الدوري الكرواتي معاراً. وعاش بن ناصر في الموسم الماضي تجربة مشابهة، فقد انضمّ خلال الميركاتو الشتوي، إلى أولمبيك مرسيليا الفرنسي، الذي لم يقدم عرضاً لشراء عقد نجم وسط ميدان "الخضر".

وأشارت الصحيفة إلى أنه سيكون من الصعب على ميلان تحقيق مكاسب مالية من عودة بن ناصر إلى الفريق. واعتبرت أن ما قدمه اللاعب مع الفريق في الموسم الحالي، لا يضمن له الحصول على عرض جيد في المستقبل خوفاً من تواصل الصعوبات التي تواجه مسيرته.

وتعرض الجزائري إلى الكثير من الإصابات في المواسم الأخيرة، عطلت تألقه، بما أنه غاب عن ربع نهائي كأس أفريقيا الأخيرة بداعي الإصابة، كما أنه لم يُشارك مع منتخب بلاده خلال المعسكر في شهر مارس/آذار الماضي، إذ فضل البقاء مع الفريق لتحسين جهوزيته البدنية، ولكنه تعرض إلى انتكاسة بإصابته في التدريبات. ويُستبعد أن يمنح ميلان لاعبه فرصة إضافية، بما أن الفريق يملك الكثير من الأسماء في وسط الميدان، والمدرب يملك الكثير من الخيارات، غير أن إمكانية رحيل ماسيمو أليغري عن تدريب "روسونيري" قد تقلب المعطيات.