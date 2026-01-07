بن ناصر خارج حسابات بيتكوفيتش أمام نيجيريا.. وهذه وضعية شرقي وتوغاي

- إصابة إسماعيل بن ناصر تُثير القلق في معسكر الجزائر، حيث سيغيب عن مواجهة نيجيريا في ربع نهائي كأس أمم أفريقيا 2025 بعد تعرضه لإصابة عضلية خلال مباراة الكونغو الديمقراطية. - الجهاز الفني للجزائر يواجه تحديات إضافية بغياب المدافعين سمير شرقي ومحمد الأمين توغاي، بالإضافة إلى الظهير الأيسر جوان حجام، مما يضع ضغوطًا على خيارات التشكيلة. - رغم الإصابات، يمتلك المنتخب الجزائري بدائل مثل عماد عبدلي، الذي أظهر أداءً مميزًا، ليشكل ثلاثي وسط الملعب مع هشام بوداوي وإبراهيم مازة في مواجهة نيجيريا.

خيّم القلق على معسكر منتخب الجزائر عقب إصابة عضلية تعرّض لها النجم إسماعيل بن ناصر (28 عاماً)، خلال مواجهة الكونغو الديمقراطية، أمس الثلاثاء، على ملعب مولاي الحسن في العاصمة المغربية الرباط، ضمن الدور الثاني من كأس أمم أفريقيا 2025، والتي انتهت بفوز "الخُضر" بهدف نظيف وتأهلهم إلى الدور ربع النهائي من المسابقة، إذ سيواجهون منتخب نيجيريا، يوم السبت المقبل، على ملعب مراكش.

وحصل "العربي الجديد" على معطيات من مصدر في الجهاز الفني لمنتخب الجزائر، والذي فضّل عدم الكشف عن هويته، أكد فيها أن إسماعيل بن ناصر، الذي غادر لقاء الكونغو الديمقراطية عند الدقيقة الـ46، تاركاً مكانه لزميله عماد عبدلي، خضع اليوم الأربعاء لفحوصات طبية أظهرت معاناته من إصابة عضلية ستُبعده عن مواجهة نيجيريا المرتقبة في ربع نهائي كأس أمم أفريقيا 2025. وأضاف المصدر نفسه أن لاعب دينامو زغرب الكرواتي كان يُعاني من انزعاجات في المنطقة ذاتها منذ المباراة الثانية في البطولة أمام منتخب بوركينا فاسو، غير أنه تحامل على نفسه وفضّل مواصلة اللعب قبل أن تتفاقم الإصابة خلال مواجهة الكونغو الديمقراطية، ما منعه من إكمال اللقاء، وأكدت الفحوصات لاحقاً استحالة الاعتماد عليه في مباراة قوية وذات نسق بدني عالٍ أمام منتخب "النسور الخضراء".

وكان إسماعيل بن ناصر قد بصم على مستويات لافتة في كأس أمم أفريقيا الحالية، مؤكداً شخصيته القيادية وخبرته الكبيرة في المباريات الكبرى، بعد فترة صعبة عانى خلالها من إصابات متكررة، إلا أن ضغط المنافسة ومتطلبات البطولة البدنية العالية حالا دون قدرته على الاستمرار، رغم أهميته الكبيرة في منظومة المدرب فلاديمير بيتكوفيتش. وفي المقابل، يملك الطاقم الفني لمنتخب الجزائر خيارات لتعويض غياب بن ناصر، في مقدمتها لاعب أنجيه الفرنسي عماد عبدلي، الذي دخل بديلاً أمام الكونغو الديمقراطية وقدم إضافة واضحة، ومن المنتظر أن يشكّل ثلاثي وسط الملعب، رفقة هشام بوداوي وإبراهيم مازة، بداية من مواجهة نيجيريا، وفي باقي مشوار البطولة في حال تمكن "الخُضر" من تجاوز هذا الدور.

وشهدت تدريبات منتخب الجزائر، اليوم الأربعاء، غياب المدافع سمير شرقي، الذي اكتفى بالتدرّب داخل القاعة الرياضية، ما يجعل لحاقه بمباراة نيجيريا أمراً صعباً بعد مغادرته مواجهة بوركينا فاسو متأثراً بالإصابة، وهو الوضع ذاته بالنسبة للمدافع محمد الأمين توغاي، الذي يُعاني بدوره من إصابات عضلية ستحرمه من المشاركة في اللقاء المقبل. يُذكر أن منتخب الجزائر سيفتقد أيضاً، وحتى نهاية كأس أمم أفريقيا 2025، خدمات الظهير الأيسر جوان حجام، الذي عاد إلى ناديه يونغ بويز في سويسرا، بعد تعرضه لإصابة خلال مواجهة منتخب بوركينا فاسو في الدور الأول من المسابقة.