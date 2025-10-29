بن ناصر أمام تطورات مفاجئة حول مستقبله ومنتخب الجزائر ينتظره

- يعيش إسماعيل بن ناصر فترة استثنائية مع دينامو زغرب، حيث استعاد بريقه بعد فترة من الإصابات، مما جذب الأنظار إليه من ناديه ومنتخب الجزائر. - إدارة دينامو زغرب تخطط لتفعيل بند شراء عقد بن ناصر من ميلان، بعد أن أثبت قيمته وتأثيره الواضح على أداء الفريق، خاصة في مباراة أوسييك. - المدرب البوسني فلاديمير بيتكوفيتش يعتزم دعوة بن ناصر لمعسكر نوفمبر، استعداداً لكأس أمم أفريقيا 2025، نظراً لخبرته وقدرته على التحكم بإيقاع اللعب وربط الخطوط.

يعيش اللاعب الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر (27 عاماً)، فترة استثنائية في مشواره الكروي، بعدما نجح في استعادة بريقه مع نادي دينامو زغرب الكرواتي، في تجربة وُصفت بالناجحة حتى الآن، فبعد فترة طويلة من الإصابات والتراجع البدني، عاد نجم خط الوسط إلى التألق بثبات، ما جعل الأنظار تتجه مجدداً نحوه، سواء من ناديه الجديد أو من الجهاز الفني لـمنتخب الجزائر، الذي ينتظر عودته بفارغ الصبر.

وبحسب ما أورده موقع "سبورت جيستي" الكرواتي أمس الثلاثاء، فإن إدارة دينامو زغرب تُخطط بجدية لتفعيل بند شراء عقد بن ناصر من نادي ميلان الإيطالي قبل نهاية الموسم، بعدما أثبت اللاعب قيمته بسرعة داخل الفريق. ووفقاً للمصدر نفسه، فإنّ بن ناصر أبهر الجميع بعقليته الكروية وهدوئه الكبير، مضيفاً أنّ تأثيره كان واضحاً على أداء دينامو، خصوصاً خلال مباراة أوسييك، حيث فقد الفريق توازنه بعد خروجه في الدقيقة 69. ويملك النادي الكرواتي خيار شراء اللاعب مقابل تسعة ملايين يورو، مع تكفّله حالياً بنسبة 25% من راتبه السنوي البالغ 3.8 ملايين يورو في ميلان، بينما يُتوقّع أن يلعب الكرواتي زفونيمير بوبان، الذي كان وراء جلبه إلى ميلان عام 2019، دوراً محورياً في حسم الصفقة بشكل نهائي.

وبغضّ النظر عن الخطوة المقبلة في مسيرته، فإن التألق المتجدد لبن ناصر لم يمرّ مرور الكرام على الجهاز الفني لمنتخب الجزائر، إذ علم "العربي الجديد" من مصدر داخل الطاقم الفني للمنتخب، فضّل عدم الكشف عن هويته، أنّ المدرب البوسني فلاديمير بيتكوفيتش (62 عاماً)، عبّر عن سعادته العارمة بمستوى اللاعب أخيراً، معتبراً أنه استعاد جزءاً كبيراً من جهوزيته الفنية والبدنية، ما يجعله قريباً جداً من العودة إلى التشكيلة الوطنية.

ووفقاً للمصدر ذاته، فإنّ بيتكوفيتش ينوي توجيه الدعوة لبن ناصر خلال معسكر نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، الذي سيعرف إقامة مباراتين وديتين أمام السعودية وزيمبابوي، تحضيراً لنهائيات كأس أمم أفريقيا 2025 في المغرب. ويُنتظر أن يكون لنجم ميلان السابق دور محوري في خطط المدرب البوسني خلال البطولة، لما يملكه من خبرة كبيرة وقدرة على التحكم بإيقاع اللعب وربط الخطوط الثلاثة، وهي الصفات التي افتقدها "الخضر" في المباريات الماضية بسبب غيابه الطويل للإصابة.

ويُعد بن ناصر من أكثر اللاعبين تأثيراً في وسط الميدان الجزائري نظراً لذكائه التكتيكي وتمريراته الدقيقة، إضافة إلى شخصيته القيادية التي تمنح الثقة لزملائه. ومع عودته القوية في زغرب، يطمح الجهاز الفني إلى استعادة التوازن المفقود في محور الوسط، وخاصة أن الفريق عانى من غياب لاعب يجمع بين الصلابة الدفاعية والرؤية الهجومية.