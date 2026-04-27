بن طيب يُشعل الميركاتو بأرقامه وفريقه المغربي يستعد لحصد الثمار

- قاد توفيق بن طيب فريق تروا للصعود إلى الدرجة الأولى من الدوري الفرنسي، بتسجيله هدفًا في الفوز على سانت إتيان (3-0)، ليصل إلى 64 نقطة في صدارة الترتيب. - بن طيب، الذي سجل 18 هدفًا هذا الموسم، يتصدر قائمة الهدافين، مما جعله لاعبًا بارزًا في موسمه الأول مع تروا، وساهم بشكل كبير في صعود الفريق إلى "الليغ 1". - مع اقتراب كأس العالم، قد تتاح لبن طيب فرصة التألق مع المنتخب المغربي، بينما يستفيد الاتحاد التوركي من العروض المحتملة للمهاجم في الانتقالات الصيفية.

قاد المغربي، توفيق بن طيب (25 عاماً)، فريق تروا إلى الصعود إلى الدرجة الأولى من الدوري الفرنسي لكرة القدم، وتفوق تروا على سانت إتيان مساء السبت، في منافسات الأسبوع 32 من منافسات الدرجة الثانية بنتيجة (3ـ0) ليصل إلى النقطة 64 في صدارة الترتيب متقدماً على سانت إتيان ثالث الترتيب برصيد 57 نقطة.

وأكد موقع فوت ميركاتو الفرنسي، أمس الأحد، أن بن طيب ساهم بقدر كبير في انتصار فريقه بما أنه سجل هدفاً في المباراة، ولكن أيضاً في صعود تروا إلى الدرجة الأولى قبل نهاية السابق، فقد وصل إلى الهدف 18 في رصيده هذا الموسم، وبالتالي أعلن بقوة عن نفسه في موسمه الأول مع النادي الفرنسي، وذكر الموقع الفرنسي "سجّل لحدّ الآن 18 هدفًا في الدوري، ويتصدر قائمة الهدافين. والفضل يعود إليه بشكل كبير في صعود فريقه إلى "الليغ 1".

ويُعدّ هذا اللاعب المغربي المعار من نادي الاتحاد التوركي دون خيار الشراء، حديث الساعة في فترة الانتقالات الصيفية. ومع اقتراب كأس العالم، قد تتاح له فرصة حقيقية للتألق في هجوم المنتخب المغربي بعدما كان في قمة مستواه لعدة أشهر، قد يكون هذا المهاجم يعيش حلمه". وبعدما كسب بن طيب التحدي مع فريقه الفرنسي، فإن الاتحاد التوركي يبدو المستفيد الأكبر، بما أنه سيكون في موقف قوة لمناقشة العروض التي سيحصل عليها المهاجم في الفترة المقبلة، وقد يحقق مكاسب مالية كبيرة من استمراره مع تروا أو تقديم فريق آخر عرضاً للتعاقد مع بن طيب خلال الميركاتو الصيفي المقبل.