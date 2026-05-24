بن طالب يُشعل المنافسة بين مرسيليا وليون وأندية إنكليزية تراقبه

ينتهي عقد الجزائري نبيل بن طالب (31 عاماً) مع نادي ليل الفرنسي في 30 يونيو/حزيران، ورغم ذلك لم يحسم الجزائري قراره بشأن مستقبله الاحترافي، فبينما يسعى نادي ليل جاهداً لتمديد عقده، يجذب لاعب الوسط اهتماماً كبيراً من عملاقي الدوري الفرنسي ذوي الموارد المالية المحدودة: أولمبيك ليون وأولمبيك مرسيليا.

ويُعتبر نبيل بن طالب ركيزة أساسية في منظومة مدرب فريق ليل برونو جينيسيو هذا الموسم (25 مباراة، هدفان، تمريرتان حاسمتان)، بعد أن لعب دوراً محورياً في تأهل فريقه لدوري أبطال أوروبا، إثر احتلاله المركز الثالث في الدوري الفرنسي، وتلقى اللاعب الجزائري بالفعل عرضاً رسمياً لتمديد عقده من ناديه، لكن كونه لاعباً حرّاً أثار شهية العديد من الأندية الفرنسية الكبرى، وفقاً لما أكده موقع فوت ميركاتو الفرنسي، السبت.

وتراقب الأندية الستة الأولى في الدوري الفرنسي اللاعب من كثب، إذ وبحسب معلومات الموقع الفرنسي، فإن ناديي أولمبيك ليون وأولمبيك مرسيليا، وكل فريق منهما لا يملك ميزانية كبيرة خلال فترة الانتقالات الصيفية، على أهبة الاستعداد للتعاقد مع هذا اللاعب المهم لتعزيز صفوف الفريق بتكلفة أقل.

وفي الواقع، ليس اهتمام ليون باللاعب وليد اللحظة، فقد كان النادي يراقبه منذ أشهر، خصوصاً أن مؤهلات اللاعب الدولي الجزائري (57 مباراة دولية) تجذب انتباه المدرب البرتغالي باولو فونسيكا بشكل خاص، في وقت يُقدّر مدرب ليون الحالي، الذي سبق له تدريب اللاعب في ليل، قدراته الفنية وحضوره المميز في غرفة الملابس، ورغم عدم تقديم أي عرض رسمي حتى الآن، فإن الاهتمام حقيقي، إذ ترى إدارة ليون في بن طالب لاعباً مثالياً لتوجيه لاعبيها الشباب.

من جهة أخرى، يدخل مرسيليا أيضاً في المنافسة، في خضم عملية إعادة الهيكلة الداخلية مع اقتراب وصول غريغوري لورينزي مديراً رياضياً، ويتطلع النادي بالفعل إلى تغييرات جذرية خلال الصيف. ويمتلك اللاعب الدولي الجزائري جميع المقومات التي يحتاجها مرسيليا: انتقال مجاني، خبرة على أعلى المستويات، ومواصفات مثالية لسد الفجوة المتوقعة في خط الوسط (انتهاء عقد بلال نادر، ورحيل بيير إميل هويبيرغ المتوقع إلى إيطاليا، وعودة آرثر فيرميرين من إعارته إلى لايبزيغ).

وبذلك، يجد بن طالب نفسه أمام خيارات عديدة، خاصةً مع جاذبية سوق الانتقالات الخارجية، كما أن أندية تركية تتنافس على ضمه من خلال عروض من بشكتاش ونادٍ كبير آخر في إسطنبول، كما يتنافس فريقان سعوديان، ونادٍ قطري، وعدة أندية من النصف السفلي لجدول ترتيب الدوري الإنكليزي الممتاز على ضم نبيل بن طالب، في حين لا يزال حلمه باللعب مع منتخب الجزائر في كأس العالم 2026 قائماً.