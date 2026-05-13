بن طالب يقترب من قرار مصيري قبل مونديال 2026

- غياب نبيل بن طالب عن ليل الفرنسي أثر بشكل واضح على نتائج الفريق، حيث تعادل في مباراتين وفاز بصعوبة في أخرى، مما يبرز دوره المحوري في وسط الميدان. - بن طالب، الذي ينتهي عقده في يونيو المقبل، يواجه خيارات مهمة في مسيرته، بين تمديد عقده مع ليل أو خوض تجربة جديدة خارج فرنسا، مع اهتمام من أندية تركية وخليجية. - عبر بن طالب عن سعادته بالعودة للملاعب، داعياً الجماهير لدعمه في المباراة الأخيرة، حيث يسعى لقيادة فريقه للتأهل لدوري أبطال أوروبا.

غاب نبيل بن طالب (31 عاماً) عن صفوف فريقه ليل الفرنسي خلال الفترة الماضية، فظهر تأثير ذلك بوضوح في نتائج النادي الشمالي. لاعب الوسط الدولي الجزائري، الذي أصبح عنصراً أساسياً في منظومة المدرب الفرنسي برونو جينيسيو هذا الموسم، شارك في 25 مباراة سجل خلالها هدفين وقدّم تمريرتين حاسمتين، قبل أن يُجبر على التوقف مؤقتاً، بسبب عملية جراحية بسيطة، أبعدته عن الملاعب لثلاث مواجهات.

وخلال فترة غيابه، تأثر أداء ليل بشكل واضح، إذ اكتفى بتعادلين في الدوري الفرنسي أمام نيس دون أهداف، ولوهافر بنتيجة (1-1)، فيما حقق فوزاً بشق الأنفس خارج ملعبه أمام باريس إف سي بهدف دون مقابل، في نتائج عكست أهمية بن طالب ودوره المحوري في وسط الميدان. وبحسب تقرير لموقع فوت ميركاتو الفرنسي، أول أمس الاثنين، فقد عاد لاعب الوسط للمشاركة مع بداية الشوط الثاني في لقاء فريقه ضد موناكو، الذي انتهى لمصلحتهم (0-1)، مساء الأحد.

بن طالب.. ميركاتو ساخن يلوح في الأفق

عبّر بن طالب عبر حسابه على "إنستغرام" عن سعادته بالعودة، موجّهاً رسالة إيجابية قبل الموعد الحاسم الأخير في الموسم. ووجه الجزائري الدعوة للجماهير إلى الحضور هذا الأحد في آخر لقاء لهم على أرضهم هذا الموسم، حيث من المنتظر أن يبدأ أساسياً أمام أوكسير، في مهمة مساعدة فريقه على حجز بطاقة التأهل المباشر إلى دوري أبطال أوروبا. بعد ذلك، سيحين وقت التفكير في الخطوة المقبلة بمسيرته، وهو ملف يبدو ساخناً.

فبن طالب، الذي ينتهي عقده مع ليل في 30 يونيو/ حزيران المقبل، ولا يزال يحلم بالمشاركة في كأس العالم 2026 مع المنتخب الجزائري، يقف اليوم عند مفترق طرق مع خيارين واضحين: الأول هو الاستقرار، حيث قدم له ناديه عرضاً لتمديد العقد والحفاظ على ركائزه الأساسية. أما الثاني، فيتمثل بخوض تجربة جديدة خارج فرنسا.

وبفضل خبرته، وانتظام مستواه، ووضعه المميز لاعباً حراً، بات بن طالب محل اهتمام واسع. وأشار التقرير ذاته إلى وجود اهتمام تركي جاد، حيث بادر نادي بشكتاش عبر وسطاء مقربين من النادي بالتواصل مع محيط اللاعب، إلى جانب نادٍ تركي كبير آخر. كذلك دخلت أندية من السعودية وقطر على الخط لمحاولة استقطابه إلى الخليج. وعلى الصعيد المحلي، تتابع عدة أندية متقدمة في الدوري الفرنسي وضعه من كثب. أما إنكلترا، فلم تنسَ اللاعب السابق لتوتنهام، إذ تراقب عدة أندية من النصف الثاني في جدول الدوري الإنكليزي، تطورات وضع نجم "الخضر".