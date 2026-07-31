بن طالب يستمر مع ليل تحت قيادة أنشيلوتي "الصغير"

- نبيل بن طالب، لاعب وسط منتخب الجزائر، يمدد عقده مع نادي ليل الفرنسي حتى عام 2028، منهياً التكهنات حول مستقبله بعد انتهاء عقده السابق في يوليو الماضي، رغم اهتمام أندية أوروبية أخرى. - بن طالب، الذي شارك في 81 مباراة مع ليل منذ عودته في 2023، يعود إلى ملعب لوشين التدريبي بعد غياب بسبب أزمة قلبية، ويستعد للموسم المقبل تحت قيادة المدرب دافيدي أنشيلوتي. - رئيس نادي ليل، أوليفييه ليتانغ، أكد التوصل إلى اتفاق مع بن طالب بعد محادثات متكررة، مما يعزز استقرار الفريق.

مدّد لاعب وسط منتخب الجزائر، نبيل بن طالب (31 عاماً)، عقده مع فريق ليل الفرنسي لمدة موسمين إضافيين، منهياً الجدل بشأن مستقبله الاحترافي، وذلك بعد نهاية العقد الذي يربطه بالفريق الفرنسي في 30 يوليو/حزيران الماضي، مع تعدد الأخبار عن اهتمام أندية أوروبية عديدة بالتعاقد معه خلال الميركاتو الصيفي، ولكنه في النهاية اختار البقاء مع الفريق.

وأعلن نادي ليل، مساء الخميس، أن "نبيل بن طالب، أحد خريجي أكاديمية الشباب بالنادي، الذي عاد إليه في عام 2023، جدد اليوم عقده مع النادي"، مشيرًا إلى أن "العقد الجديد يمتد حتى عام 2028". وكان اللاعب الدولي الجزائري (63 مباراة دولية، 6 أهداف) قد أصبح لاعباً حراً منذ أوائل يوليو/تموز، وكان يعقد اجتماعات متكررة بشأن تطورات مستقبله، فبعد مشاركته في كأس العالم كان يأمل في خوض تجربة جديدة.

وأشارت صحيفة ليكيب الفرنسية، إلى أن بن طالب سيعود إلى ملعب لوشين التدريبي، الذي يعرفه جيدًا. بعد أن تدرج في أكاديمية شباب ليل، التي غادرها مبكرًا إلى إنكلترا، وعاد بن طالب إلى شمال فرنسا في عام 2023. ومنذ ذلك الحين، شارك في 81 مباراة مع نادي ليل. وبعد عودته إلى المنافسات في فبراير/شباط 2025 عقب غياب دام ثمانية أشهر بسبب أزمة قلبية في صيف 2024، يمدد الآن إقامته، كما كان متوقعًا. وكشف رئيس نادي ليل، أوليفييه ليتانغ، في منتصف يوليو: "تحدثنا مجدداً قبل يومين"، وقد كانت هذه بداية التوصل إلى اتفاق، وسيخوض بن طالب الموسم المقبل تحت قيادة المدرب الإيطالي، دافيدي أنشيلوتي، نجل مدرب منتخب البرازيل.