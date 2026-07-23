بن طالب على رادار عملاق فرنسا.. وعروض تنتظر قرار نجم الجزائر

- تلقى نبيل بن طالب عروضاً متعددة بعد انتهاء عقده مع ليل الفرنسي، لكنه فضل تأجيل قراره للاستفادة من إجازته الحالية قبل حسم مستقبله. - حاول نادي ليل تمديد عقد بن طالب، لكن اللاعب رفض، مما دفع مدرب أولمبيك ليون، باولو فونسيكا، للتواصل معه شخصياً لإقناعه بالانضمام. - بعد مشاركته البارزة في كأس العالم 2026، يسعى بن طالب للحصول على فترة راحة قبل اتخاذ قراره النهائي بشأن العروض المقدمة له، مع توقع حسم مستقبله قريباً.

تلقى النجم الجزائري نبيل بن طالب (31 عاماً) عدة عروض خلال الفترة الأخيرة، بعد انتهاء عقده مع ناديه السابق ليل الفرنسي، بحثاً عن فريق جديد ينهي به فترة التوقف التي يعيشها. ورغم اهتمام عدد من الأندية بخدماته، طلب قائد خط الوسط الجزائري تأجيل حسم مستقبله مفضلاً الاستفادة من فترة إجازته الحالية قبل اتخاذ قراره النهائي.

وذكر موقع أونز مونديال الفرنسي، الأربعاء، أن إدارة نادي ليل حاولت تمديد عقد بن طالب لكنه رفض ذلك، الأمر الذي دفع مدرب أولمبيك ليون البرتغالي باولو فونسيكا إلى التواصل بشكل شخصي مع النجم الجزائري الذي انتهى عقده بشكل رسمي في الثلاثين من شهر يونيو/حزيران الماضي، لكن قائد خط الوسط طلب منحه الوقت للتفكير.

كرة عربية ماندي يعتزل.. المدافع الصامت الذي رفض فرنسا وصنع المجد مع الجزائر

ويريد نبيل بن طالب الحصول على فترة راحة بعد مشاركته مع منتخب الجزائر في بطولة كأس العالم 2026 التي خطف فيها الأنظار، وهو ما دفع إدارة نادي ليل إلى التواصل مباشرة معه بعد نهاية عقده في شهر يونيو/حزيران الماضي، حتى يقوم بتمديد عقده عاماً إضافياً، إلا أن قائد خط الوسط رفض ذلك، وطلب الحصول على إجازة حتى يفكر في جميع العروض. وتراهن إدارة نادي أولمبيك ليون على قدرة المدرب فونسيكا على إقناع بن طالب بالعرض المقدم إليه، وبخاصة أنهما عملا معاً في فريق ليل خلال موسم 2023-2024، إلا أن كل شيء متوقف في الفترة الحالية، لأن قائد خط الوسط يُريد الحصول على إجازته، وحسم مستقبله سيكون خلال الأيام القادمة.