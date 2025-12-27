- إلياس بن صغير، نجم منتخب المغرب، يؤكد أن التعادل مع مالي ليس نتيجة سلبية ولن يثني اللاعبين عن المنافسة على لقب كأس أمم أفريقيا، مشيراً إلى أهمية التحضير الجيد لمباراة زامبيا القادمة. - يعترف بن صغير بصعوبة مواجهة مالي بسبب القوة البدنية والانضباط التكتيكي، ويشدد على ضرورة تصحيح الأخطاء لتحقيق التوازن المثالي في البطولة. - رغم التعادل، يظل المنتخب المغربي من أبرز المرشحين للتتويج باللقب بفضل جودة أداء اللاعبين والدعم الجماهيري الكبير.

كشف نجم منتخب المغرب، إلياس بن صغير (20 عاماً) أن التعادل ضد مالي، أمس الجمعة، على ملعب المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله في الرباط، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس أمم أفريقيا، لا يعد نتيجة سلبية ولن يحد من عزيمة اللاعبين للمنافسة على لقب البطولة الأفريقية المقامة على أرض المملكة حتى الـ18 يناير/كانون الثاني القادم.

وقال إلياس بن صغير رداً على سؤال لـ"العربي الجديد" في منطقة الإعلاميين: " تاريخياً، حينما ينهي المنتخب المغربي دور المجموعات بالعلامة الكاملة (تسع نقاط)، فالمشوار ينتهي مبكراً، لذا فنتيجة التعادل ليست سيئة، ولن نرضى بديلاً عن إنهاء دور المجموعات في الصدارة. لكن يجب التحضير بشكل جيد لمباراة زامبيا، يوم الاثنين القادم، من أجل تحقيق الهدف المنشود".

واعترف اللاعب بن صغير بصعوبة لقاء مالي نظراً إلى طبيعة المنافسة والطريقة، التي اعتمدها والمرتكزة أساساً على القوة البدنية والانضباط التكتيكي مع تضييع الوقت، وتابع حديثه كاشفاً: "نحن مطالبون بتصحيح بعض الأخطاء المرتكبة ضد زامبيا يوم الاثنين القادم من أجل استعادة التوازن بالصورة المثلى لتحقيق اللقب، الذي غالباً لا يصنع بالعلامة الكاملة في دور المجموعات، بل بالإصرار والثقة بالنفس والاستعداد الذهني مع دخول الأدوار الإقصائية.

وحول حظوظ منتخب أسود الأطلس المنافس على لقب "الكان"، أوضح إلياس بن صغير أن التعادل ضد مالي لا يعني بالضرورة الخروج من قائمة أبرز المرشحين للتتويج باللقب القاري، وأردف قائلاً "ما زالت الفرصة قائمة لإنهاء صدارة المجموعة الأولى رغم التعادل أمام مالي، خصوصاً أننا نمتلك عدة مفاتيح لتحقيق ذلك من بينها جودة أداء لاعبينا والجماهير التي تساندنا في جميع اللقاءات بأعداد وافرة، ونطلب منها مواصلة دعمنا وتشجيعنا في هذه البطولة الأفريقية".