- أظهر الحارس معز بن شريفية لفتة إنسانية رائعة خلال مباراة فريقه مستقبل سليمان ضد النادي الصفاقسي، حيث سارع لمساعدة لاعب الصفاقسي محمد أمين العايدي بعد إصابته الخطيرة في الرأس وفقدانه الوعي، مما دفع الحكم لإيقاف المباراة للسماح بالتدخل الطبي العاجل. - استجاب الجميع لدعوة بن شريفية، وتم نقل العايدي إلى المصحة حيث استعاد وعيه لاحقًا، مما أثار إعجاب جماهير الصفاقسي التي أشادت بروح الحارس الرياضية العالية. - يُعتبر معز بن شريفية قائدًا حقيقيًا في الملاعب التونسية، حيث يمتلك خبرة كبيرة ومسيرة حافلة بالألقاب مع نادي الترجي والمنتخب التونسي.

خطف الحارس المخضرم، معز بن شريفية (34 سنة)، الأنظار، بلفتة إنسانية مميزة خلال مباراة فريقه، مستقبل سليمان، ضد مضيفه النادي الصفاقسي، التي أقيمت يوم الأحد، ضمن منافسات الأسبوع العاشر من بطولة الدوري التونسي الممتاز لكرة القدم، والتي فاز فيها الصفاقسي بهدفين دون رد.

ففي الوقت البديل من عمر اللقاء، تعرّض لاعب الصفاقسي، محمد أمين العايدي، لإصابة خطيرة على مستوى الرأس، ليسقط على أرض الملعب بعدما فقد وعيه. حينها، ترك معز بن شريفية مرماه وركض سريعاً نحو منافسه، طالباً من الحكم نعيم حسني إيقاف المباراة، والسماح للجهاز الطبي والمسعفين بالمسارعة بالتدخل العاجل.





واستجاب الجميع لدعوة حارس منتخب تونس السابق، إذ تجمّع لاعبو الفريقين حول العايدي، وسط حالة من الهلع بسبب دخوله في غيبوبة، ليقوم المسعفون سريعاً بنقل اللاعب إلى المصحة. وبحسب المعطيات التي حصل عليها "العربي الجديد"، فإن العايدي عاد بعد سويعات قليلة إلى وعيه، ومن المنتظر أن يغادر المصحة، الاثنين، بعد الخضوع إلى الكشوفات الطبية اللازمة.

وتغنّت جماهير الصفاقسي، على صفحات التواصل الاجتماعي، بالحارس بن شريفية واعتبرته قائداً حقيقياً ولاعباً يفرض الاحترام والتقدير بروحه الرياضية العالية، بعدما ساهم في إنقاذ حياة لاعب من الفريق المنافس لناديه، وهي قيم تعزّز الخبرة الكبيرة التي يملكها معز في الملاعب التونسية، حيث قاد مسيرة طويلة حافلة بالألقاب مع ناديه السابق الترجي، وكذلك المنتخب التونسي وشارك في العديد من البطولات.