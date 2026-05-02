بن شرقي يدخل تاريخ الدوري المصري بحدث فريد

- أشرف بن شرقي يدخل تاريخ الدوري المصري بتسجيله هدفين للأهلي ضد الزمالك في ديربي القاهرة، ليصبح من القلائل الذين سجلوا بقميصي الفريقين في هذه المواجهة التاريخية. - ساهم بن شرقي في فوز الأهلي بثلاثية نظيفة، حيث سجل هدفين وصنع هدفاً لزميله حسين الشحات، مما يعزز مكانته كركيزة أساسية في الفريق. - منذ انتقاله للأهلي في موسم 2024-2025، لعب بن شرقي 16 مباراة وسجل ثلاثة أهداف، مؤكداً دوره البارز في الفريق.

دخل النجم المغربي، أشرف بن شرقي (31 سنة)، تاريخ بطولة الدوري المصري لكرة القدم وديربي القاهرة، بتسجيله هدفين لفريقه الأهلي في مواجهة ناديه السابق الزمالك، في القمة التي جمعت الفريقين، ضمن الجولة الخامسة من منافسات مرحلة البطل والتي جرت على استاد القاهرة الدولي مساء الجمعة.

وساهم بن شرقي في صناعة فوز الأهلي على الزمالك بثلاثية نظيفة، عبر تسجيله الهدف الأول في الدقيقة 18 من المواجهة، عندما تابع كرة عرضية برأسه نحو الشباك مباشرةً، ثم أضاف الهدف الثاني في الدقيقة 74 من المواجهة، إثر انفرادية داخل منطقة الجزاء ثم تسديدة من أسفل حارس المرمى، أعلنت تقدم الأهلي بثلاثية نظيفة، مع العلم أن بن شرقي صنع هدفاً كذلك لزميله حسين الشحات داخل منطقة الجزاء.

ودخل بن شرقي تاريخ بطولة الدوري المصري وقمة الأهلي والزمالك تاريخياً، إذ أمسى من اللاعبين الأجانب القلائل الذين سجلوا بقميصي الأهلي والزمالك في ديربي القاهرة لاعباً أجنبياً محترف يُسجل في ديربي القاهرة بقميصي الفريقَين، منذ أن أصبح لاعباً محترفاً في مصر، إذ سبق للنجم المغربي أن سجل هدفين مع نادي الزمالك في مرمى نادي الأهلي خلال موسم 2021-2022، وذلك في مواجهتَي الذهاب والإياب من بطولة الدوري المصري، وهو الذي مثَّل الزمالك في الفترة من 2019 وحتى 2022.

في المقابل، سجل ثلاثة أهداف للنادي الأهلي في مرمى الزمالك، منها هدفان في قمة الجولة الخامسة من مرحلة تتويج البطل لموسم 2025-2026. وانتقل المغربي إلى نادي الأهلي قبل بداية موسم 2024-2025، وخاض بقميص النادي الأحمر حتّى الآن 16 مباراة في جميع المسابقات المحلية والقارية وسجل ثلاثة أهداف، ويُعد حالياً من أهم ركائز الأهلي.