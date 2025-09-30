بن سليمان: من نجم مونديالي إلى المعاناة بسبب إصابة معقدة

- يواجه النجم التونسي أنيس بن سليمان تحديات كبيرة في مسيرته مع نادي نورويتش سيتي، مما أثر على مشاركته مع منتخب تونس بعد تألقه في كأس العالم 2022. - فشل بن سليمان في الانتقال إلى نادٍ جديد بسبب إصاباته المتكررة، مما أجبره على البقاء في نورويتش سيتي ومحاولة إثبات نفسه مجدداً. - يعاني بن سليمان من إصابة معقدة في العضلة رباعية الرؤوس، مما سيبعده عن الملاعب لأشهر ويمنعه من العودة لمنتخب تونس قبل البطولات القادمة.

يعيش النجم التونسي أنيس بن سليمان (24 عاماً) فترات صعبة جداً في مسيرته الاحترافية، مع نادي نورويتش سيتي الإنكليزي، وهو ما بعثر من حضوره مع منتخب "نسور قرطاج"، طيلة الأشهر الماضية، بعدما كان أحد نجوم بلده في بطولة كأس العالم لكرة القدم، قطر 2022.

ومرّ لاعب خط وسط الملعب بصيف صعب، إذ فشل في الانتقال إلى نادٍ أوروبي جديد، رغم الحديث في التقارير الإعلامية عن تلقيه بعض العروض الرسمية، ومنها من نادي الترجي التونسي، بعدما عجز عن حجز مقعده في تشكيلة نورويتش سيتي، الموسم الماضي، بسبب إصاباته المتكررة، لكنه بقي في نهاية الأمر في الفريق، واضطر للدفاع عن حظوظه في فرض نفسه مجدداً على الجهاز الفني للنادي الإنكليزي.

وغاب بن سليمان عن الأسابيع الأولى من دوري الدرجة الأولى الإنكليزية لكرة القدم "التشامبيونشيب"، ولم يظهر سوى لمدة تسع دقائق فقط من مباراة فريقه ضد ساوثهامبتون، وسط غموض تام حول سبب احتجابه عن تشكيلة الفريق، حتى كشف المدير الفني للنادي ليام ماننيغ (39 عاماً)، في مؤتمر صحافي، يوم الاثنين، أنّ النجم التونسي يعاني إصابة "معقدة"، تستوجب مدة طويلة من الراحة.

وأكد المدرب الإنكليزي، في حديثه عن مواجهة نورويتش سيتي ضد وست بروميتش، غداً الأربعاء، ضمن منافسات الأسبوع الثامن لدوري الدرجة الأولى الإنكليزية لكرة القدم، أنّ أنيس بن سليمان يعاني إصابة على مستوى العضلة رباعية الرؤوس، وهي من أخطر أنواع الإصابات التي تضرب لاعبي كرة القدم، بما أنّها تعوق بسط مفصل الركبة وتمديد الساق، مشيراً إلى أن النجم التونسي سيغيب عن الملاعب لأشهر عدة، وأنه لا يستطيع حالياً تقديم مزيد من التوضيحات، إلى حين خضوعه لكشوفات جديدة، وفق قوله.

وتلغي هذه التطورات نهائياً إمكانية عودة بن سليمان إلى منتخب تونس، قبل بطولة كأس العرب بقطر وكأس أمم أفريقيا بالمغرب، نهاية العام الحالي، بعدما فقد مكانه في كتيبة "نسور قرطاج"، منذ فترة طويلة، وهو الذي كان في وقت سابق من الركائز الأساسية لـ "نسور قرطاج"، وشارك معهم في مونديال قطر، وفي نسختين متتاليتين من بطولة كأس أمم أفريقيا.