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بن رمضان ينهي اتفاقه مع الأهلي المصري قبل التعاقد مع الشمال القطري وهذا موعد سفره

كرة عربية
لندن

العربي الجديد

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موقع وصحيفة "العربي الجديد"
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03 اغسطس 2026   |  آخر تحديث: 23:12 (توقيت القدس)
محمد بن رمضان في ملعب البيت يوم 07 ديسمبر 2025 (توليو بوليا/Getty)
محمد بن رمضان في ملعب البيت، 7 ديسمبر 2025 (توليو بوليا/Getty)
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- محمد علي بن رمضان، لاعب وسط المنتخب التونسي، حسم خلافاته مع الأهلي المصري، مما مهد لانتقاله إلى نادي الشمال القطري بعد اتفاق نهائي حول مستحقاته المالية.
- من المتوقع أن يسافر بن رمضان إلى الدوحة لإجراء الفحص الطبي قبل توقيع عقده الجديد مع الشمال لمدة ثلاثة مواسم، حيث تم الاتفاق مسبقاً على التفاصيل المالية بين الناديين.
- يسعى بن رمضان لاستعادة تألقه بعد موسم صعب، حيث يعتبر انتقاله للشمال فرصة لإثبات نفسه مجدداً والعودة لمنتخب تونس.

حسم متوسط ميدان المنتخب التونسي محمد علي بن رمضان (26 عاماً)، بعض النقاط الخلافية مع إدارة فريق الأهلي المصري التي عطلت انتقاله رسمياً إلى نادي الشمال القطري، حيث أكد مصدر مقرب من اللاعب لـ"العربي الجديد"، رفض الكشف عن اسمه، أن جلسة جمعت اللاعب السابق لنادي الترجي التونسي بمسؤولي الفريق المصري، يوم الاثنين، كانت حاسمة وانتهت باتفاق نهائي يهم مستحقات اللاعب المالية وبعض النقاط الأخرى.

وحسب المصدر نفسه، فإن اللاعب سيُسافر، مبدئياً، يوم الثلاثاء إلى الدوحة، وسيخضع لاختبار طبي كلاسيكي قبل التوقيع على العقد مع فريقه الجديد، ولهذا يتوقع الإعلان عن الصفقة رسمياً في الساعات المقبلة. وكان الشمال قد توصل إلى اتفاق مع بن رمضان منذ فترة على عقد لمدة ثلاثة مواسم، كما أن النادي القطري توصل إلى اتفاق مع الأهلي المصري بشأن التفاصيل المالية للصفقة منذ فترة، ولكن التعطيل الذي حصل كان بسبب خلاف بين اللاعب وإدارة "نادي القرن"، ولكن الآن أصبحت كل الملفات محسومة وما لم يحدث أي طارئ، فإن اللاعب سيصل إلى الدوحة يوم الثلاثاء حسب الاتفاق مع إدارة النادي القطري.

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ويطمح بن رمضان إلى التألق مجدداً، بعدما واجه الكثير من الصعوبات في الموسم الماضي وخسر مكانه الأساسي في صفوف الفريق، بعد بداية إيجابية في كأس العالم للأندية. كما أنه كان مرشحاً للعودة إلى الترجي الرياضي في الميركاتو الصيفي الحالي، ولكن إدارة فريق "باب سويقة" لم تكن مستعدة للتفاوض مع الأهلي المصري ودفع مقابل مالي، وخاصة أنه غادر الفريق قبل أربعة مواسم في صفقة انتقال حرّ، ولهذا فإن عرض الشمال يعتبر فرصة مهمة له حتى يستعيد التألق ويجدد العهد مع منتخب تونس بما أنه غاب عن كأس العالم الأخيرة.

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