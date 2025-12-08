بن رمضان وساسي يكشفان أسباب عدم الظهور بمستوى قوي أمام فلسطين

- نجما منتخب تونس، محمد علي بن رمضان وفرجاني ساسي، عبّرا عن خيبة أملهما بعد الفوز على قطر بثلاثية نظيفة في كأس العرب 2025، لكنهما لم يتأهلا بسبب تعادل فلسطين وسورية وتأهلهما معاً. - بن رمضان أشار إلى الأخطاء الصغيرة التي كلفتهم التأهل، مؤكداً على ضرورة تصحيحها قبل كأس أمم أفريقيا، بينما ساسي أوضح أن الظروف لم تكن مواتية في المباريات السابقة. - تونس أنهت البطولة في المركز الثالث بالمجموعة الأولى، وتستعد الآن للمشاركة في كأس أمم أفريقيا بالمغرب.

تحدث نجما منتخب تونس، محمد علي بن رمضان وفرجاني ساسي، بعد نهاية مواجهة قطر، في كأس العرب 2025، التي انتهت بفوز "نسور قرطاج" بثلاثية نظيفة، ورغم ذلك لم يتأهلوا، إثر تعادل فلسطين وسورية في الجولة ذاتها، وتأهلهما سوياً إلى ربع نهائي البطولة.

وقال محمد علي بن رمضان، نجم تونس، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أثناء وجوده في المنطقة المختلطة للصحافيين: "أضعنا مباراتين من أيدينا، الأخطاء في الملعب كانت صغيرة نوعاً ما، تلقينا ثلاثة أهداف في شباكنا، وهذا الأمر صعّب الأمور كثيراً. علينا تصحيح هذه الأخطاء بسرعة حتى لا نرتكب مثلها في كأس أمم أفريقيا، لعبنا على الفرصة الأخيرة لنا. حققنا الفوز، وعلينا البدء في التحضير لكأس أمم أفريقيا".

أما فرجاني ساسي فردّ على سؤال حول أسباب عدم الظهور بهذا المستوى القوي في مباراة الجولة الماضية أمام فلسطين، قائلاً: "كل مباراة ولها أحكامها وظروفها المختلفة. صراحة ارتكبنا أخطاء كان من السهل تفاديها في المباريات السابقة، وهذه المرة أردنا تقديم مستوى كبير والفوز في المواجهة، الظروف لم تخدمنا أبداً في المباراتين السابقتين، ولهذا السبب لم نحقق المطلوب، وسنعمل على الإعداد لبطولة كأس أمم أفريقيا الآن".

ويُذكر أن منتخب تونس أنهى رحلته في بطولة كأس العرب في قطر، محتلاً المركز الثالث في المجموعة الأولى، برصيد أربع نقاط، بفارق نقطة عن سورية الوصيف برصيد خمس نقاط، وفلسطين المتصدر برصيد النقاط نفسه، ليودع البطولة من الدور الأول، بعد أن بلغ نهائي نسخة 2021، وهو يستعد للمشاركة في كأس أمم أفريقيا بالمغرب، نهاية الشهر الحالي.