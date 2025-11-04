بن حسين يعلّق على وفاة مدربه البوسني: مشهد مرعب لم أعشه في حياتي

- توفي المدرب البوسني ملادن زيزوفيتش إثر أزمة قلبية خلال مباراة فريقه رادنيتشكي، مما أدى إلى إيقاف المباراة بعد إعلان وفاته، وتأثر اللاعبون بشدة بالحادثة. - عبّر اللاعب التونسي لؤي بن حسين عن صدمته وحزنه العميق لفقدان مدربه، مشيراً إلى أن زيزوفيتش كان محبوباً ومحترماً من الجميع في النادي. - سيسافر فريق رادنيتشكي إلى البوسنة لحضور جنازة زيزوفيتش، بينما لم يحدد الاتحاد الصربي مصير المباراة بعد.

تفاعل النجم التونسي لؤي بن حسين (25 عاماً) مع وفاة مدربه البوسني ملادن زيزوفيتش (44 عاماً)، الذي سقط على الأرض متأثراً بأزمة قلبية، خلال مباراة فريقه رادنيتشكي أمام نادي ملادوست لوتشاني، التي أقيمت ليلة أمس الاثنين، ضمن منافسات الأسبوع الـ 14 من الدوري الصربي الممتاز لكرة القدم.

وسقط زيزوفيتش أرضاً، في الدقيقة الـ 22، بعدما فقد وعيه فجأة على دكة البدلاء، لتنقله سيارة الإسعاف إلى مستشفى قريب من الملعب، لكن الأطباء أعلنوا وفاته لاحقاً، على الرغم من محاولات الإنعاش المستمرة، وفي الأثناء استأنف الحكم المباراة، غير أنّ الصدمة عادت لتخيّم على الجميع قبل نهاية الشوط الأول بقليل، حين بلغ مسامعهم نبأ وفاته، وبكى لاعبو الفريقين تأثراً بما حدث، ليقرّر الحكم إيقاف اللقاء. وعلّق اللاعب التونسي على الحادثة، في تصريح خصّ به "العربي الجديد"، يوم الثلاثاء، قائلاً: "زيزوفيتش حديث العهد في الفريق، لقد بدأ مهامه منذ شهر فقط، ومباراة أمس كانت الثالثة له مع الفريق، إنه إنسان رائع جداً وهادئ، والجميع يحبونه هنا، فهو رجل طيب، ويحظى باحترام اللاعبين والجماهير والمسؤولين".

وتابع لؤي: "لقد كانت الصدمة قوية علينا، وشخصياً لم أصدق تماماً ما حدث، منذ ليلة أمس وأنا تحت هول الصدمة، ولم أستطع تماماً تجاوز تلك اللحظة المُرعبة، ليس من السهل أن ترى مدربك يسقط على حافة الملعب وهو يلفظ أنفاسه الأخيرة، لقد كان مشهداً صعباً للغاية، وأنا شخصياً أعيش ذلك للمرة الأولى في حياتي، الجميع هنا داخل النادي في حالة حزن كبيرة".

وأشار اللاعب السابق لفريق النجم الساحلي التونسي إلى أن الجميع في نادي رادنيتشكي سيسافرون غداً الأربعاء إلى البوسنة، لحضور جنازة مدربهم الراحل، ومنهم كذلك اللاعب التونسي وجدي الساحلي، الذي يحمل قميص الفريق نفسه، وهو الذي لعب من قبل لناديي الأفريقي والنجم الساحلي. وبعثرت وفاة زيزوفيتش التألق الذي قاده الثنائي التونسي في المباراة، إذ سجل وجدي الساحلي الهدف الأول في الدقيقة الثانية، وأضاف لؤي بن حسين الهدف الثاني في الدقيقة التاسعة، قبل أن يعلن الحكم نهاية المباراة عند الدقيقة الـ 42، فيما لم يحسم الاتحاد الصربي حتى الآن مصير المواجهة، سواءً بإعادتها منذ البداية، أو باستكمال باقي أطوارها في وقت لاحق.