أعرب مساعد مدرب منتخب المغرب، رشيد بنمحمود (54 عاماً)، عن رضاه التام عن أداء اللاعبين أمام منتخب جمهورية الكونغو، أمس الثلاثاء، على ملعب المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله في الرباط، لحساب الجولة الأخيرة من التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2026. وقال رشيد بنمحمود في تصريح خاص لـ"العربي الجديد"، إن منتخب أسود الأطلس حقق الأهم بالحفاظ على سجله التاريخي في عدد الانتصارات المتتالية، الذي وصل إلى 16 مباراة، متجاوزاً بذلك الرقم القياسي الذي كان في حوزة منتخبي إسبانيا وألمانيا، وهو إنجاز يعتبره في غاية الأهمية ويعكس الانضباط التكتيكي، وروح المجموعة والأداء الجماعي، الذي يعد عاملاً بارزاً في تحقيق الانتصارات المتتالية.

وتابع رشيد بنمحمود: "راضون عن أداء اللاعبين، رغم أن عدداً من المتابعين والجماهير غير مقتنعين بذلك، خصوصاً بعد الصعوبات التي واجهها المنتخب ضد البحرين وجمهورية الكونغو. ندرك جيداً ما ينبغي القيام به، واللاعبون يؤدون واجبهم كما يجب، وهدفنا بناء منتخب قوي ومنسجم قادر على المنافسة خلال الاستحقاقات القادمة".

وتحدث رشيد بنمحمود عن تطلعات أسود الأطلس، إذ صرح أن الهدف الأبرز في المرحلة الراهنة هو الفوز بلقب بطولة كأس أمم أفريقيا، بعد غياب دام 50 عاماً، وأوضح ذاكراً: "لم يفز منتخب المغرب بأي لقب قاري منذ نسخة أديس أبابا عام 1976، وأظن أن الوقت قد حان فعلاً لكي نتوج، خصوصاً أن البطولة ستقام على أرضنا وأمام جماهيرنا".

واعتبر مساعد المدرب وليد الركراكي أن المباراتين الأخيرتين ضد البحرين وجمهورية الكونغو شكلتا فرصة مثالية لاختبار مؤهلات بعض اللاعبين، وتجريب خطط تكتيكية مختلفة أمام المنتخبات التي تركن إلى الدفاع وتغلق المساحات، حتى يكون زملاء القائد أشرف حكيمي (26 عاماً) في كامل جهوزيتهم الفنية والبدنية. واختتم رشيد بنمحمود حديثه بدعوة الجماهير إلى تشجيع منتخب المغرب عبر الحضور الكثيف في مبارياته، من أجل رفع معنويات اللاعبين وزيادة الثقة في ما بينهم، خصوصاً في بطولة كأس أمم أفريقيا.