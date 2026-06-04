بنما في كأس العالم: تحديات كبرى وآمال بتكرار إنجاز المغرب

- يشارك منتخب بنما في كأس العالم 2026 للمرة الثانية، بعد تألقه في التصفيات بفوزه على غواتيمالا والسلفادور، ليكون الممثل الوحيد لأميركا الوسطى في البطولة. - يقود المنتخب المدرب الإسباني توماس كريستيانسن، الذي يطمح لتحقيق إنجاز مشابه للمغرب في مونديال 2022، معتمداً على الحماس والطموح لكتابة تاريخ جديد. - تبدأ بنما مشوارها في دور المجموعات بمواجهة غانا، كرواتيا، وإنكلترا، في مباريات قوية، بعد خسارة ودية أمام البرازيل 2-6 ضمن التحضيرات.

يشارك منتخب بنما في منافسات بطولة كأس العالم 2026، للمرة الثانية في تاريخه. فبعد ظهور وحيد في مونديال روسيا 2018، يعود إلى النهائيات، ليكون الممثل الوحيد لأميركا الوسطى في البطولة العالمية، متطلعاً لإظهار قدرته على المضي قدماً بخطوة إضافية.

وتألق منتخب بنما في تصفيات المونديال، حيث حقق انتصارين على غواتيمالا والسلفادور في الدور الثالث من التصفيات، خلال توقف نوفمبر/ تشرين الثاني 2025، ليحجز مقعده في البطولة. ويراهن منتخب بنما، على مدربه الإسباني توماس كريستيانسن، الذي تم تعيينه في يوليو/ تموز 2020 عقب تجارب سابقة مع ليدز يونايتد ويونيون البلجيكي.

وعن الطموح في كأس العالم، علّق كريستيانسن في تصريحات لصحيفة آس الإسبانية: "لماذا لا نحاول أن نكون مثل المغرب في مونديال 2022، بعدما احتل أسود الأطلس المركز الرابع؟ لدينا الحماس والطموح، وسنحاول بكل ما لدينا أن نكتب تاريخاً جديداً لبنما في المونديال".

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وتخوض بنما مباريات قوية في دور المجموعات خلال كأس العالم، حيث تبدأ مشوارها في 17 يونيو/ حزيران الحالي بمواجهة غانا على ملعب تورونتو، قبل أن تعود إلى نفس الملعب في 23 يونيو لملاقاة كرواتيا، وتختتم مبارياتها يوم 27 يونيو بمواجهة إنكلترا على ملعب نيويورك نيوجيرسي، في اختبار صعب أمام أحد أبرز المرشحين للبطولة. يُذكر أن منتخب بنما خسر ودياً أمام البرازيل، بنتيجة 2-6 على ملعب ماراكانا، قبل أيام من المونديال، ضمن تحضيرات الطرفين لكأس العالم.