بنفيكا يوقف 5 أعضاء بسبب سلوكهم العنصري في مباراة ريال مدريد

- أوقف نادي بنفيكا خمسة من أعضائه بسبب سلوكيات عنصرية تجاه فينيسيوس جونيور خلال مباراة ضد ريال مدريد في 17 فبراير، وألغى بطاقات دخولهم بعد فتح إجراءات تأديبية قد تؤدي إلى إسقاط العضوية. - أبلغ فينيسيوس الحكم بتعرضه لإهانات عنصرية من اللاعب الأرجنتيني جيانلوكا بريستياني بعد تسجيله الهدف الوحيد في المباراة، مما أثار جدلاً واسعاً. - أوقف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بريستياني مؤقتاً لمباراة واحدة، مما أدى إلى غيابه عن مباراة الإياب التي خسرها فريقه بنتيجة 2-1.

أوقف نادي بنفيكا البرتغالي خمسة من أعضائه بسبب سلوكيات عنصرية خلال مواجهة ريال مدريد التي أقيمت على ملعب "دا لوز" في 17 من الشهر الجاري، حين اتهم اللاعب البرازيلي للفريق الإسباني فينيسيوس جونيور، نظيره الأرجنتيني جيانلوكا بريستياني بأنه أطلق عليه عبارات عنصرية.

وفي بيان نُشر يوم الجمعة، أوضح النادي البرتغالي أنه ألغى بطاقات دخول هؤلاء الأعضاء الخمسة، بعد فتح إجراءات تأديبية قد تؤدي إلى تطبيق أقصى عقوبة منصوص عليها في لوائح بنفيكا، وهي إسقاط العضوية، وأضاف بنفيكا: "إنّ فتح هذه الإجراءات التأديبية هو نتيجة للتحقيق الداخلي الذي بدأ بعد المباراة بين بنفيكا وريال مدريد، التي أقيمت في 17 فبراير، وبسبب انتهاج سلوكيات غير لائقة في المدرجات، ذات طبيعة عنصرية، وتتعارض مع القيم والمبادئ التي تحكم النادي".

وفي 17 فبراير الماضي، في مباراة ذهاب الملحق المؤهل لثمن نهائي دوري أبطال أوروبا بين بنفيكا وريال مدريد، أبلغ فينيسيوس الحكم، بعد تسجيله الهدف الوحيد في اللقاء، بأنه تعرض لإهانات عنصرية من بريستياني.

وعقب إثارة الجدل، فتح بنفيكا تحقيقاً للوقوف على السلوكيات العنصرية المزعومة ضد لاعب ريال مدريد في المدرجات. وجرى إيقاف اللاعب الأرجنتيني لاحقاً مؤقتاً من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) لمباراة واحدة، مما أدى إلى غيابه عن مباراة الإياب التي أقيمت يوم الأربعاء الماضي على ملعب سانتياغو برنابيو، إذ خسر الفريق الذي يدربه جوزيه مورينيو بنتيجة 2-1 وودع المنافسة الأوروبية.