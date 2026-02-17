بنعطية يعود إلى مرسيليا سريعاً بصلاحيات أوسع

- مهدي بنعطية يستأنف مهامه كمدير رياضي في أولمبيك مرسيليا بصلاحيات أوسع بعد استقالته، بهدف قيادة الفريق في الأشهر الحاسمة من الموسم الحالي، مع تقييم التجربة لاحقاً لاتخاذ قرارات حاسمة بشأن مستقبل النادي. - مالك النادي، فرانك ماكورت، يؤكد استمرار بنعطية في منصبه حتى نهاية الموسم، مع استبعاد الإسباني بابلو لونغوريا من الشؤون الرياضية، ويحث اللاعبين على تحقيق أهداف قصيرة المدى مثل إنهاء الموسم ضمن المراكز الثلاثة الأولى والفوز بكأس فرنسا. - التعديلات الإدارية تأتي في ظل أزمات متواصلة وعدم استقرار رياضي وإداري، حيث يواجه النادي تحديات كبيرة بعد خروجهم من دوري أبطال أوروبا وهزيمتهم أمام باريس سان جيرمان.

تتواصل الأحداث المثيرة داخل فريق أولمبيك مرسيليا الفرنسي، فبعد يومين من إعلان المغربي، مهدي بنعطية استقالته من منصب المدير الرياضي، استأنف قائد منتخب "أسود الأطلس" سابقاً مهامه في إدارة نادي الجنوب الفرنسي، ولكن بصلاحيات أوسع، من أجل قيادة الفريق في الأشهر الحاسمة من الموسم الحالي، وبعدها سيتمّ تقييم التجربة من جميع الجوانب واتخاذ القرارات الحاسمة بشأن مستقبل النادي، وفق ما أكد موقع أر.أم.سي الفرنسي، اليوم الثلاثاء.

وأعلن مالك النادي الفرنسي، الأميركي فرانك ماكورت، أن مدير كرة القدم سيستمر في منصبه حتى نهاية الموسم. وخلال وجوده في مرسيليا يوم الثلاثاء، ناقش ماكورت الأزمة الراهنة، دون الكشف عن أية تفاصيل بشأن القرارات التي ستُتخذ هذا الصيف. وقال ماكورت في بيانٍ، أنّه طلب من مهدي بنعطية البقاء في منصبه حتى نهاية الموسم، وأن بنعطية، "إدراكاً منه لمسؤولياته تجاه النادي وافق على تمديد فترة عمله حتى يونيو/حزيران المقبل للإشراف على جميع الأنشطة الرياضية"، في الوقت الذي سيستبعد فيه الإسباني، بابلو لونغوريا من الشؤون الرياضية، وقد أعلن نادي أولمبيك مرسيليا ذلك، حيث كان واضحاً أنّ هناك اختلافاً في وجهات النظر بين بنعطية ولونغوريا في الفترة الماضية.

ووفق نص البيان، يريد فرانك ماكورت أن "يبقى النادي مُركزاً على أهدافه الرياضية" وأن يُعطي الأولوية للأهداف قصيرة المدى، كما حثّ اللاعبين على بذل قصارى جهدهم لضمان إنهاء الموسم ضمن المراكز الثلاثة الأولى والفوز بكأس فرنسا بعد خروجهم المُحبط من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا. وبهذا، يكون المالك قد عالج الأزمة الراهنة، وهذا لا يُشير بالضرورة إلى القرارات التي سيتخذها هذا الصيف، بما أنّ التعديلات إدارية تفرض نفسها بقوة على الفريق الذي يواجه الأزمات بشكلٍ متواصل ولا يعرف الاستقرار رياضياً أو إدارياً.

وعُيّن مهدي بنعطية، مستشاراً رياضياً في نوفمبر/تشرين الثاني 2023 ثم مديراً لكرة القدم في يناير/كانون الثاني 2025، لكنه استقال يوم الأحد الماضي، بعد أيام قليلة من رحيل المدرب الإيطالي، روبرتو دي زيربي، عقب الهزيمة المذلة 5-0 أمام باريس سان جيرمان. وكتب بنعطية في رسالة مطولة على حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي: "أنتم تعرفون صراحتي وشفافيتي، لذا، ونظرًا للتوتر المحيطة بالإدارة، فقد قدمت استقالتي بالفعل (ولم أعرضها). على الرغم من النكسات الأخيرة وبعض التقلبات القاسية، فإن المشروع يتقدم على أرض الملعب، لكن لا يمكنني تجاهل الوضع الراهن. أشعر باستياء متزايد، وانهيار في العلاقات يؤسفني بشدة. في مرسيليا، النتائج هي المقياس الحقيقي الوحيد للنجاح".