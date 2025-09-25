بنزيمة يُريد مواجهة النصر في الكلاسيكو.. وهدفه هزيمة رونالدو

غاب قائد نادي الاتحاد السعودي الفرنسي كريم بنزيمة (37 عاماً) عن ثلاث مواجهات مع "العميد" في جميع البطولات، بسبب الإصابة التي تعرض لها، لكن المهاجم يواصل العمل، بهدف المشاركة في مواجهة "الكلاسيكو" ضد النصر، الجمعة، من أجل تحقيق الفوز على البرتغالي كريستيانو رونالدو.

ورغم أن الاتحاد وصل إلى ثمن نهائي كأس الملك، بعد فوزه على الوحدة بهدف نظيف، يوم الثلاثاء الماضي، واصلت وسائل الإعلام ملاحقة المدرب الفرنسي، لوران بلان، لسؤاله عن الحالة الصحية لمواطنه كريم بنزيمة، ومعرفة إذا كان القائد سيشارك في مواجهة "الكلاسيكو"، ليقول المدير الفني: "أتمنى أن يكون جاهزاً، لأنه يريد خوض اللقاء، وقيادتنا إلى الفوز".

واستطاع كريم بنزيمة إنهاء البرنامج العلاجي المخصص له، بعدما تعرض لإصابة عضلية، أبعدته عن ثلاث مواجهات، لكن المهاجم الفرنسي عاد أخيراً إلى التدريبات مع زملائه، إلا أنه لم يشارك في مواجهة كأس الملك أمام الوحدة، بسبب رغبة المدرب الفرنسي، لوران بلان، في إراحته، ليكون جاهزاً بنسبة 100%، وقيادة التشكيلة، التي ستلعب ضد النصر في مواجهة "كلاسيكو" الدوري السعودي لكرة القدم، التي ستقام الجمعة المقبل، وفق ما ذكرته وسائل الإعلام المحلية، أمس الأربعاء.

ويعلم بنزيمة صعوبة مواجهة النصر، الذي يقوده نجمه البرتغالي، كريستيانو رونالدو، الطامح إلى مواصلة تحقيق النتائج الإيجابية، وحصد الانتصار الرابع توالياً في منافسات الموسم الحالي من الدوري السعودي لكرة القدم، بعدما استطاع "العالمي" حصد تسع نقاط، جعلته يتربع على عرش جدول الترتيب، بفارق الأهداف عن غريمه الاتحاد، الذي يرغب جهازه الفني في استغلال عودة مهاجمه الفرنسي، حتى يحسم الأمور لصالحه، ويتجنب الهزيمة الأولى هذا الموسم.