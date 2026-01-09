بنزيمة يواصل كتابة التاريخ.. "هاتريك" وعودة قوية للاتحاد في الدوري السعودي

09 يناير 2026
بنزيما مع مهند شنقيطي في لقاء التعاون، 3 يناير 2026 (ياسر بخش/Getty)
بنزيمة مع مهند شنقيطي في لقاء التعاون، 3 يناير 2026 (ياسر بخش/Getty)
- قاد كريم بنزيمة فريق الاتحاد لفوز كبير على الخلود برباعية نظيفة، مسجلاً ثلاثية جديدة ليصل إلى "الهاتريك" الرابع في الدوري السعودي، مما يعزز مكانته كأحد أبرز النجوم في الملاعب السعودية.
- رفع الاتحاد رصيده إلى 26 نقطة ليحتل المركز الخامس في الدوري بقيادة المدرب سيرجيو كونسيساو، مستفيداً من نتائجه الإيجابية في الجولات الأخيرة، بينما تجمد رصيد الخلود عند 12 نقطة في المركز الثاني عشر.
- يتصدر كريستيانو رونالدو قائمة هدافي الدوري بـ14 هدفاً، بينما يواصل بنزيمة تألقه الهجومي مع الاتحاد برصيد سبعة أهداف.

قاد النجم الفرنسي كريم بنزيمة (38 عاماً)، فريقه الاتحاد لتحقيق فوز جديد على حساب مضيفه الخلود، برباعية نظيفة، في المباراة التي جرت مساء الجمعة، على أرضية ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة، من دوري المحترفين السعودي لموسم 2025-2026.

وواصل نجم نادي الاتحاد، كتابة اسمه في سجلات الدوري السعودي، بعد إحرازه ثلاثية في اللقاء، بينما جاء الهدف الرابع بواسطة صالح الشهري، ليصل الهداف الفرنسي إلى "الهاتريك" الرابع له خلال مشواره في المسابقة. وجاءت ثلاثيات بنزيمة أمام كل من أبها، الوحدة، الأخدود، الخلود، ليؤكد المهاجم الفرنسي حضوره الحاسم، وتأثيره الكبير مع "العميد" في مختلف المواجهات. وبهذا الأداء اللافت، رفع بنزيمة رصيده إلى سبعة أهداف في مسابقة الدوري (يتصدر البرتغالي كريستيانو رونالدو القائمة بـ14 هدفاً)، مواصلاً قيادة الاتحاد بقوة على الصعيد الهجومي، ومثبّتاً قيمته أحدَ أبرز النجوم في الملاعب السعودية.

بنزيمة خلال مواجهة الهلال في الدوري السعودي، 24 أكتوبر 2025 (ياسر بخش/Getty)
وواصل الاتحاد تقدّمه في جدول ترتيب الدوري السعودي، بقيادة المدرب البرتغالي سيرجيو كونسيساو، بعدما صعد إلى المركز الخامس برصيد 26 نقطة، معززاً حظوظه في الاقتراب أكثر من المراكز المتقدمة (الهلال يتصدر الترتيب بـ35 نقطة)، مستفيداً من نتائجه الإيجابية في الجولات الأخيرة. في المقابل، تجمّد رصيد الخلود عند 12 نقطة، ليبقى في المركز الثاني عشر، وسط معاناة واضحة في تحسين موقعه على سلم الترتيب، ما يفرض عليه البحث عن نتائج أفضل في الجولات المقبلة.

