بنزيمة ينقلب على عوار... صداقة أصبحت من الماضي

- كريم بنزيمة، نجم نادي الهلال، ألغى متابعة صديقه حسام عوار على "إنستغرام" بعد تسجيل الأخير هدف التعادل لصالح الاتحاد في الكلاسيكو، مما يعكس توتر العلاقة بينهما. - بنزيمة غاضب من زملائه في الهلال لعدم استغلالهم النقص العددي للاتحاد بعد طرد المدافع حسن كادش، مما أدى إلى تعادل الفريقين بهدف لمثله. - دخل بنزيمة في نقاش حاد مع المدرب سيموني إنزاغي حول عدم استخدام القوة الهجومية الكاملة، ويُفكر في الرحيل عن الاتحاد بسبب ضعف العرض المقدم لتجديد عقده.

انقلب نجم نادي الهلال السعودي، الفرنسي، كريم بنزيمة (38 عاماً)، على صديقه الجزائري، حسام عوار، الذي نجح في تسجيل هدف التعادل لصالح فريقه الاتحاد في مواجهة الكلاسيكو، التي انتهت بهدف لمثله، ضمن منافسات الدوري السعودي لكرة القدم، السبت.

وذكر موقع فوت ميركاتو الفرنسي، أمس الأحد، أن كريم بنزيمة لم يتقبل فكرة رؤية زميله السابق، وصديقه الجزائري، حسام عوار، يحتفل بتسجيله هدفاً ضد ناديه الهلال، الأمر الذي جعل النجم الفرنسي يقوم بإلغاء متابعة صديقه على "إنستغرام"، ما يكشف حجم التوتر الكبير بين الرجلين، وأن الصداقة بينهما أصبحت من الماضي.

وأوضح الموقع أن كريم بنزيمة غاضب بقوة من نجوم نادي الهلال، بعد التعادل في مواجهة الكلاسيكو أمام فريقه السابق الاتحاد، بهدف لمثله، ضمن منافسات الدوري السعودي لكرة القدم، بسبب عدم قدرة "الزعيم" على استغلال النقص العددي الذي عانى منه "العميد"، بعد طرد المدافع حسن كادش منذ الدقيقة التاسعة من عمر الشوط الأول في اللقاء.

وكان بنزيمة قد دخل في نقاش حاد مع مدرب نادي الهلال، الإيطالي سيموني إنزاغي، بين الشوطين، بعدما طالب النجم الفرنسي من الجهاز الفني تبرير عدم الدفع بكامل القوة الهجومية الضاربة، من أجل تعزيز النتيجة بأكثر من هدف، وبخاصة أن فريق الاتحاد يعاني من نقص عددي، عقب طرد مدافعه حسن قادش في بداية مواجهة "الكلاسيكو"، التي انتهت بالتعادل بهدف لمثله.

يُذكر أن النجم الفرنسي، كريم بنزيمة، فاجأ جميع جماهير الرياضة ووسائل الإعلام العالمية، بعدما رفض البقاء مع نادي الاتحاد، بسبب ضعف العرض المقدم من إدارة "العميد" لتجديد عقده، الأمر الذي جعل صاحب 38 عاماً، يُعلن رفضه البقاء، ويفتح الباب أمام رحيله إلى نادي الهلال، الذي يسعى في الموسم الحالي إلى حسم لقب الدوري السعودي لكرة القدم.