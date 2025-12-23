- أحيى نادي الاتحاد السعودي آماله في دوري أبطال آسيا للنخبة بفوزه على ناساف الأوزبكي 1-0، بفضل هدف كريم بنزيمة في الدقيقة 57، مما رفع رصيده إلى 9 نقاط. - قلب السد القطري تأخره إلى فوز مثير 4-2 على شباب الأهلي الإماراتي، بفضل ثلاثية رافا موخيكا وهدف طارق سلمان، ليحصد 5 نقاط في الترتيب. - تصدر الحسين إربد الأردني مجموعته في دوري أبطال آسيا 2 بعد فوزه 3-1 على آهال التركماني، ليضمن التأهل إلى دور الـ 16 برصيد 9 نقاط.

أحيى نادي الاتحاد السعودي آماله، بعد فوزه على ضيفه ناساف الأوزبكي 1-0، اليوم الثلاثاء، على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، ضمن الجولة السادسة من منافسات منطقة الغرب، في دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026، وسجل كريم بنزيمة هدف الفوز الثمين لصالح نادي الاتحاد، في الدقيقة 57 من عمر اللقاء.

من جهته، قلب السد القطري تأخره ليحقق فوزه الأول في المسابقة، على حساب ضيفه شباب الأهلي الإماراتي 4-2، على استاد جاسم بن حمد في الدوحة. وتقدم شباب الأهلي بهدفين عن طريق فيديريكو كارتابيا (47) ويحيى الغساني (70 من ركلة جزاء)، قبل أن يرد السد برباعية عن طريق رافا موخيكا (75 و90+11 و90+13) وطارق سلمان (90+5).

ويتصدر الهلال ترتيب أندية منطقة الغرب برصيد 18 نقطة من ست مباريات، مقابل 14 نقطة لتراكتور، و13 لكل من الأهلي والوحدة، و10 لشباب الأهلي، و9 للاتحاد، و7 لكل من الدحيل والشارقة، و6 للغرافة، و5 للسد، ونقطة للشرطة، في حين لا يزال رصيد ناساف خالياً من النقاط. حيث ضمنت أندية الهلال والوحدة وتراكتور والأهلي التأهل إلى دور الـ 16.

وفي دوري أبطال آسيا 2، خطف الحسين إربد الأردني صدارة مجموعته، بعد فوزه على ضيفه آهال التركماني 3-1، على استاد عمّان الدولي، ضمن الجولة السادسة والأخيرة من منافسات المجموعة الثالثة. وتقدم آهال عبر هدف إيلمان تاغاييف في الدقيقة 53، قبل أن يرد الحسين بثلاثية عن طريق يوسف أبو جلبوش (65) وعودة الفاخوري (74 و80). وتصدر الحسين ترتيب المجموعة برصيد تسع نقاط من أربع مباريات، مقابل 7 نقاط لفولاد سيباهان، ونقطة لآهال، حيث تأهل الحسين وفولاد سيباهان إلى دور الـ 16.