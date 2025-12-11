بنزيمة يفتح الباب للعودة إلى منتخب فرنسا في كأس العالم 2026

- كريم بنزيمة يلمح إلى إمكانية عودته للمنتخب الفرنسي والمشاركة في كأس العالم 2026، رغم اعتزاله اللعب الدولي قبل ثلاث سنوات، مؤكدًا شغفه بالمنافسة وحبه لكرة القدم. - تصريحات بنزيمة تثير التساؤلات حول تأثير عودته على أداء المنتخب الفرنسي، خاصة بعد غيابه عن مباريات حاسمة، مما يجعل قرار المدرب ديدييه ديشان محط اهتمام الجماهير. - عودة بنزيمة قد تضيف خبرة هجومية ودعمًا معنويًا للفريق، لكن مشاكله مع المدرب ديشان قد تعيق تحقيق هذا الحلم.

أعلن كريم بنزيمة (37 عاماً)، عن إمكانية عودته إلى صفوف المنتخب الفرنسي، وترك الباب مفتوحاً أمام المشاركة في كأس العالم 2026 رغم اعتزاله اللعب الدولي قبل ثلاث سنوات. وأشار النجم الفرنسي في مقابلة مع مجلة ليكيب الفرنسية، الخميس، إلى أن شغفه بالمنافسة وحبه لكرة القدم قد يدفعانه للعودة إذا استدعي رسمياً.

وأكد بنزيمة أنه لا يمكن أن يرفض تمثيل منتخب بلاده في بطولة مثل كأس العالم، وقال: "من لا يرغب في لعب المونديال؟ كل لاعب يحلم بخوض هذه البطولة. إذا طلبوا مني العودة، سأكون موجوداً لألعب وأقدّم أفضل ما لدي". وتأتي هذه التصريحات لتشعل الحديث حول إمكانية رؤية أحد أفضل المهاجمين الفرنسيين في التاريخ يعود إلى ساحة كرة القدم الدولية.

وأوضح بنزيمة أن الهدف الأساسي بالنسبة له هو الفوز والمشاركة في المنافسات الكبرى، وأضاف: "أحب كرة القدم وأحب الفوز، أحب الكؤوس، وهذا ما يهمني أكثر. إذا استدعيت للمنتخب، سأعود لألعب بكل شغف". ويبرز من حديث اللاعب حرصه على الاحتفاظ بروح المنافسة والإصرار على تحقيق النجاحات، حتى بعد الانتقال إلى نادي الاتحاد السعودي قبل عامين.

وتساءل عشاق المنتخب الفرنسي عن تأثير عودة بنزيمة على أداء الفريق في كأس العالم 2026، خاصة بعدما غاب عن المنتخب في مباريات حاسمة مثل مواجهة الأرجنتين في 2022. ورغم مرور سنوات على اعتزاله الدولي، يظل تأثيره الكبير على هجوم المنتخب محل نقاش وتحليل خبراء كرة القدم والجماهير على حد سواء.

وتتجه الأنظار الآن إلى قرار مدرب المنتخب الفرنسي ديدييه ديشان حول قائمة لاعبي كأس العالم المقبلة. فإذا قرر استدعاء بنزيمة، سيضيف إلى الفريق خبرة هجومية لا يستهان بها، كما سيشكل دعماً معنوياً للاعبين الشبان، بينما ستكون متابعة إعلان القائمة الرسمية محط اهتمام ملايين المشجعين الفرنسيين حول العالم، الذين يأملون في عودة النجم المخضرم لتقديم الإضافة المرجوة في البطولة المقبلة.

ويترك بنزيمة الجماهير متحمسة ومتطلعة لمفاجآت المونديال، باعتبار أن عودته قد تغيّر موازين القوة في صفوف المنتخب الفرنسي، بينما قد تتسبب مشاكله الخفية مع المدرب ديشان بإنهاء هذا الحلم مبكراً.