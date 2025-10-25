- حسم الهلال كلاسيكو السعودية بفوز مهم على الاتحاد 2-0، حيث أظهر الهلال جاهزية وثباتاً، بينما عانى الاتحاد من عجز هجومي رغم عودة كريم بنزيمة. - تألق حارس الهلال ياسين بونو، الذي حصل على تقييم 7.9، بتصدياته الحاسمة التي أبقت شباكه نظيفة وساهمت في بناء الهجمات من الخلف بدقة تمرير بلغت 86%. - عزز الهلال موقعه في المركز الثالث بـ14 نقطة، مواصلاً مطاردة النصر المتصدر، بينما تجمد رصيد الاتحاد عند 10 نقاط في المركز السابع.

نجح الهلال في حسم كلاسيكو السعودية، اليوم الجمعة، بفوز مهم على الاتحاد بهدفين دون رد، في مباراة ظهر فيها الأول أكثر جاهزية وثباتاً، مقابل عجز هجومي واضح من جانب الاتحاد، رغم عودة النجم الفرنسي كريم بنزيمة (37 عاماً). ودخل الاتحاد قمة المرحلة السادسة من الدوري السعودي، وهو يمر بفترة غير مستقرة، بعدما خسر خمس نقاط في الجولتين السابقتين، إلى جانب التخلي عن مدربه الفرنسي لوران بلان، وتعيين البرتغالي سيرجيو كونسيساو بدلاً منه، ورغم فوز الفريق الكبير أخيراً على الشرطة العراقي 4-1 في دوري أبطال آسيا للنخبة، إلا أن ذلك لم ينعكس على أدائه في القمة أمام الهلال.

أما "الزعيم"، الذي استعاد توازنه محلياً بعد تعادلين في الدوري، فقد واصل عروضه التصاعدية، وقدم أداء مميزاً من الناحية التكتيكية، تزامناً مع تفوق واضح لحارسه المغربي ياسين بونو، الذي كان حاسماً في إبقاء شباكه نظيفة، وحرمان الاتحاد من أي فرصة حقيقية للتسجيل، خصوصاً في ظل محاولات غير مكتملة من بنزيمة، الذي ظهر بعيداً عن الفورمة المطلوبة.

وحصل بونو على تقييم 7.9 ليكون أفضل لاعبي اللقاء، بحسب موقع فلاش سكور، حين تصدّى لأربع كرات مؤثرة، ومنع هدفاً محققاً بناء على قيمة الأهداف المتوقعة (0.34)، ما يعكس تأثيره المباشر في نتيجة المباراة، كما تدخل بونو في أكثر من لقطة حاسمة، حين خرج للتغطية والقراءة المبكرة للهجمات في توقيت دقيق، إضافة إلى توزيع الكرة بخمس رميات صحيحة، ساهمت في بناء الهجمة من الخلف. وعلى صعيد التمرير، أظهر بونو جودة عالية في إخراج الكرة، حيث أكمل 19 تمريرة صحيحة من أصل 22 بنسبة دقة بلغت 86%، مما ساعد الهلال على الحفاظ على إيقاع اللعب والسيطرة تحت الضغط.

ومنح الفوز الهلال ثلاث نقاط ثمينة، عززت موقعه في جدول الترتيب (المركز الثالث بـ14 نقطة)، ليواصل مطاردة النصر المتصدر (15 نقطة)، بينما تجمّد رصيد الاتحاد عند عشر نقاط في المركز السابع، لتزداد الضغوط على لاعبيه وجهازه الفني الجديد. وفرض الهلال كلمته مجدداً في الكلاسيكو، مواصلاً تفوقه التاريخي على الاتحاد، بعدما حقق فوزه الثامن عشر في آخر 35 مواجهة، مقابل سبع خسارات.