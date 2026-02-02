- تحولات دراماتيكية في مسيرة بنزيمة: شهدت مسيرة كريم بنزيمة تحولات غير متوقعة، بدءاً من العودة إلى منتخب فرنسا في 2021، ثم اعتزاله دولياً بعد كأس العالم 2022، ورحيله المفاجئ عن ريال مدريد في 2023 رغم مكانته القيادية. - أزمات في السعودية: تورط بنزيمة في أزمات مع نادي الاتحاد السعودي، حيث اتهم بالتسبب في إقالة مدربين وفرض قراراته، مع تعثر مفاوضات تمديد عقده بسبب عدم الرضا عن العرض المالي. - مستقبل غامض: مع تراجع مستواه، يبقى مستقبل بنزيمة غامضاً بين احتمالية العودة إلى أوروبا، خاصة مع اهتمام يوفنتوس، ورغبته في المشاركة بكأس العالم 2026 رغم اعتزاله الدولي.

شهدت مسيرة المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة (38 عاماً)، في السنوات الأخيرة، أحداثاً مُتسارعة ومُتناقضة في بعض الأحيان، خاصة بعد أن نشرت صحيفة ليكيب الفرنسية، يوم الأحد، خبراً حصرياً، يؤكد أن مهاجم نادي الاتحاد السعودي قد ينتقل إلى الهلال بنهاية الموسم الحالي، كما أن نادي يوفنتوس الإيطالي كان مهتماً بالتعاقد مع المهاجم المعتزل دولياً بعد نهاية كأس العالم 2022 في قطر، وسيكون النجم الفرنسي حراً بنهاية هذا الموسم، وبالتالي يُمكنه اختيار وجهة جديدة، من بينها الانضمام إلى نادي الهلال بعقد ينتهي في صيف 2027.

وبعد سنوات طويلة مع ريال مدريد الإسباني لم يعرف خلالها غير هزّ شباك المنافسين خلف زميله سابقاً البرتغالي كريستيانو رونالدو، سرعان ما اتخذ بنزيمة قرارات غير متوقعة بعد الهدوء الذي رافق مسيرته في إسبانيا، بداية بقرار العودة إلى منتخب بلاده ومشاركته في بطولة أوروبا 2021، ثم اعتزال اللعب دولياً بعد خلاف مع مدرب بطل العالم 2018 ديديه ديشان بنهاية المشاركة كأس العالم في قطر 2022. وفي نهاية موسم 2022ـ2023، قرّر الرحيل عن ريال مدريد قبل نهاية عقده مع النادي الملكي في خطوة صادمة، بما أنه كان يحمل شارة قيادة الفريق، ويتمتع بمعاملة خاصة من قبل إدارة النادي والجماهير.

وخلال تجربته في السعودية، تورّط بنزيمة في الكثير من الأزمات، حيث كان يُتهم في كل مناسبة بافتعال المشاكل مع المدربين والتسبب في إقالة الكثير منهم، وفرض قراراته على إدارة النادي، مثل التعاقد مع المدرب الفرنسي لوران بلان في الموسم الماضي، وقبل ذلك خلافه مع المدرب البرتغالي نونو سانتو، وطبعاً فإن هذه التهم لم يقع تأكيدها، ولكن بنزيمة كان حاضراً في أزمات الاتحاد أكثر من نجاحاته. وعاد ليصنع الحدث مُجدداً بعد أن عبّر منذ أسابيع عن رغبته في المشاركة مع منتخب بلاده في كأس العالم 2026، رغم أنه هو من بادر بإعلان اعتزاله دولياً، ثم أثار جدلاً واسعاً بتعثّر مفاوضات تمديد عقده مع الاتحاد، ذلك أن اللاعب لم يكن راضياً عن العرض المالي الذي قدمته إدارة النادي من أجل استمراره مع الفريق.

وخلال فترة قصيرة، تراجع بنزيمة خطوات إلى الوراء، ليس في علاقته مع منتخب بلاده فحسب، ولكن أيضا بإمكانية عودته إلى أوروبا بعد سنوات قليلة من رحيله، بما أن فرص تعاقده مع يوفنتوس قائمة، وبما أن الفريق الإيطالي يبحث عن قلب هجوم، وأندية الكالتشيو لا تجد حرجاً في التعاقد مع أسماء تقدمت في السن، كما أن موقف بنزيمة في علاقته بفريق الاتحاد يبدو غريباً، خاصة أن مستواه في تراجع متواصل، ولا يمكنه أن يأمل الحصول على عقد بامتيازات مالية كبيرة. ويبدو مستقبل اللاعب غامضاً بشأن تمديد العقد أو علاقته بمنتخب فرنسا، ليواصل خطف الاهتمام وصنع الحدث، ويكون حاضراً بقوة في المواقع الرياضية المختصة، بعد غيابه عن المشهد طويلاً.