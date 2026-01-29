بنزيمة يرفض عرض التجديد ويتمرد على إدارة الاتحاد

- يقترب كريم بنزيمة من مغادرة الدوري السعودي بعد خيبة أمل من عرض التجديد الذي تلقاه، مما يجعله يفكر في خيارات أوروبية جديدة. - عرضت الجهات المسؤولة في الدوري السعودي على بنزيمة الاستمرار بنفس الشروط التعاقدية، مما اعتبره اللاعب "عرضاً مهيناً"، ودخل في خلافات مع إدارة نادي الاتحاد، مما أدى إلى استبعاده من مباراة الفتح. - سجل بنزيمة 16 هدفاً في 21 مباراة، ويشعر بأحقيته في عرض أفضل، بينما يبدي المدير الرياضي للنادي تفاؤله بإمكانية استمراره.

يقترب مستقبل النجم الفرنسي كريم بنزيمة (38 عاماً)، من الابتعاد عن الدوري السعودي، في ظل حالة من خيبة الأمل التي يشعر بها المهاجم بعد عرض التجديد الذي تلقاه في الفترة الأخيرة، ما يجعله لا يستبعد خيار خوض تجربة جديدة خارج السعودية.

وكان بنزيمة قد لمّح، في تصريحات أدلى بها خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، إلى امتلاكه عروضاً أوروبية، حيث قال: "صحيح أن لدي عروضاً من أوروبا، أحتاج إلى دراسة جميع الخيارات، والاختيار بهدوء، ومعرفة أين سأشعر بالراحة أكثر"، وهي فكرة تبدو مرشحة للبقاء في ذهن اللاعب بقوة، خصوصاً بعد اطلاعه على تفاصيل عرض التجديد الأخير.

وبحسب ما أوردته صحيفة ليكيب الفرنسية، اليوم الخميس، فإن الجهات المسؤولة عن إدارة ملفات اللاعبين في الدوري السعودي، والتي تتولى اتخاذ قرارات التعاقدات بدلاً من الأندية، عرضت على بنزيمة الاستمرار مع نادي الاتحاد، ولكن بالشروط التعاقدية الحالية نفسها، وهو ما اعتبره اللاعب "عرضاً مهيناً"، خاصة في ظل مستواه اللافت هذا الموسم. وكشف التقرير ذاته عن دخول بنزيمة في خلافات مع إدارة نادي الاتحاد على خلفية ملف تجديد عقده، ما دفع اللاعب إلى رفض المشاركة مع الفريق في الوقت الحالي، حيث خرج نجم ريال مدريد السابق من قائمة الفريق التي خاضت مواجهة الفتح، اليوم الخميس، وانتهت بالتعادل 2-2.

وسجل بنزيمة 16 هدفاً في 21 مباراة خاضها مع الاتحاد في مختلف المسابقات المحلية، ما عزز قناعته بأحقيته في الحصول على عرض يتناسب مع مردوده الفني وقيمته داخل الفريق. وفي حال تمسكت الجهات المعنية في الدوري السعودي بموقفها، فقد تكون نهاية الموسم الحالي هي المحطة الأخيرة لبنزيمة بقميص الاتحاد. ورغم ذلك، أبدى المدير الرياضي للنادي رامون بلانيس تفاؤله بإمكانية استمرار النجم الفرنسي، مؤكداً أن اللاعب يشعر بالحافز للبقاء، وقال: "بنزيمة متحمس للاستمرار، لقد لمس جدية المشروع ووجود لاعبين مميزين، ويرغب في اللعب لعدة سنوات إضافية".