بنزيمة يربك حسابات الهلال ويتمسك بقراره

- كريم بنزيمة يرفض مغادرة نادي الهلال السعودي رغم العروض المغرية، مصممًا على البقاء وخوض التحدي في موسم 2026-2027، مما يعقد خطط النادي في سوق الانتقالات. - إدارة الهلال تواجه صعوبة في تسجيل النجم الهولندي كريسينسيو سامرفيل، وتسعى لتوفير مساحة في القائمة من خلال رحيل بعض اللاعبين، لكن بقاء بنزيمة يعقد الأمور. - الهلال يطمح لاستعادة أمجاده المحلية والقارية، خاصة بعد خسارة لقب الدوري السعودي لصالح النصر، ويستعد لحسم صفقات جديدة لتعزيز الفريق.

رفض المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة (38 عاماً)، مغادرة نادي الهلال السعودي في سوق الانتقالات الصيفية الحالية، رغم محاولة إدارة "الزعيم" تقديم المساعدة لقائد ريال مدريد السابق، عبر توفير عرض مغرٍ للغاية، إلا أنه مُصمم على البقاء وخوض التحدي في موسم 2026-2027.

وذكرت صحيفة ماركا الإسبانية، الثلاثاء، أن إدارة نادي الهلال قامت بحسم صفقة النجم الهولندي كريسينسيو سامرفيل في سوق الانتقالات الصيفية الحالية، لكنها تواجه صعوبة في عملية تسجيله ضمن قائمة "الزعيم"، لخوص منافسات موسم 2026-2027، الأمر الذي دفعها إلى محاولة جعل بنزيمة يغادر من خلال جلب العديد من العروض.

واستطاعت إدارة الهلال توفير عدد من العروض المغرية للنجم الفرنسي، لكنه رفض فكرة الرحيل في سوق الانتقالات الصيفية، إلا في حال قامت الإدارة بدفع جميع المستحقات المالية الخاصة بالموسم القادم، الأمر الذي يعقد الكثير من المسائل أمام القائمين على الفريق السعودي، الذي يستعد لحسم عدد من الصفقات القادمة، حتى يستعد بشكل جيد للموسم المقبل.

وتعتمد إدارة نادي الهلال في سوق الانتقالات الصيفية الحالية على جعل عدد من اللاعبين يرحلون قبل حسم أي صفقة جديدة، لأن عملية تسجيل لاعبين آخرين في القائمة ستصبح معقدة، وبخاصة أن بنزيمة يرفض فكرة بالرحيل، فيما يستعد زميله الأوروغواياني داروين نونيز إلى خوض تجربة في منافسات الدوري البرتغالي لكرة القدم.

وأصبح بقاء بنزيمة مع نادي الهلال عثرة في منح الحصول على موافقة تسجيل الأسماء الجديدة القادمة إلى الفريق السعودي، الذي يطمح إلى استعادة أمجاده المحلية والقارية في الموسم القادم، وخاصة تحقيق لقب الدوري السعودي الذي ذهب إلى غريمه النصر في الموسم المنصرم، بالإضافة إلى دوري أبطال آسيا للنخبة.