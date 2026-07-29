playlist icon

موجز الأخبار

play icon

بنزيمة يربك حسابات الهلال ويتمسك بقراره

كرة عربية
لندن

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
مباشر
29 يوليو 2026   |  آخر تحديث: 10:48 (توقيت القدس)
بنزيمة قبل مواجهة الأخدود بالدوري السعودي، 5 فبراير 2026 (ياسر بخش/Getty)
بنزيمة قبل مواجهة الأخدود بالدوري السعودي، 5 فبراير 2026 (ياسر بخش/Getty)
+ الخط -

اظهر الملخص
- كريم بنزيمة يرفض مغادرة نادي الهلال السعودي رغم العروض المغرية، مصممًا على البقاء وخوض التحدي في موسم 2026-2027، مما يعقد خطط النادي في سوق الانتقالات.
- إدارة الهلال تواجه صعوبة في تسجيل النجم الهولندي كريسينسيو سامرفيل، وتسعى لتوفير مساحة في القائمة من خلال رحيل بعض اللاعبين، لكن بقاء بنزيمة يعقد الأمور.
- الهلال يطمح لاستعادة أمجاده المحلية والقارية، خاصة بعد خسارة لقب الدوري السعودي لصالح النصر، ويستعد لحسم صفقات جديدة لتعزيز الفريق.

رفض المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة (38 عاماً)، مغادرة نادي الهلال السعودي في سوق الانتقالات الصيفية الحالية، رغم محاولة إدارة "الزعيم" تقديم المساعدة لقائد ريال مدريد السابق، عبر توفير عرض مغرٍ للغاية، إلا أنه مُصمم على البقاء وخوض التحدي في موسم 2026-2027.

وذكرت صحيفة ماركا الإسبانية، الثلاثاء، أن إدارة نادي الهلال قامت بحسم صفقة النجم الهولندي كريسينسيو سامرفيل في سوق الانتقالات الصيفية الحالية، لكنها تواجه صعوبة في عملية تسجيله ضمن قائمة "الزعيم"، لخوص منافسات موسم 2026-2027، الأمر الذي دفعها إلى محاولة جعل بنزيمة يغادر من خلال جلب العديد من العروض.

واستطاعت إدارة الهلال توفير عدد من العروض المغرية للنجم الفرنسي، لكنه رفض فكرة الرحيل في سوق الانتقالات الصيفية، إلا في حال قامت الإدارة بدفع جميع المستحقات المالية الخاصة بالموسم القادم، الأمر الذي يعقد الكثير من المسائل أمام القائمين على الفريق السعودي، الذي يستعد لحسم عدد من الصفقات القادمة، حتى يستعد بشكل جيد للموسم المقبل.

محرز على ملعب بي سي بليس فانكوفر في 2 يوليو 2026 (إيميلي تشين/Getty)
ميركاتو
التحديثات الحية

محرز يرحل عن الأهلي السعودي.. عودة إلى أوروبا أو تجربة أميركية؟

وتعتمد إدارة نادي الهلال في سوق الانتقالات الصيفية الحالية على جعل عدد من اللاعبين يرحلون قبل حسم أي صفقة جديدة، لأن عملية تسجيل لاعبين آخرين في القائمة ستصبح معقدة، وبخاصة أن بنزيمة يرفض فكرة بالرحيل، فيما يستعد زميله الأوروغواياني داروين نونيز إلى خوض تجربة في منافسات الدوري البرتغالي لكرة القدم.

وأصبح بقاء بنزيمة مع نادي الهلال عثرة في منح الحصول على موافقة تسجيل الأسماء الجديدة القادمة إلى الفريق السعودي، الذي يطمح إلى استعادة أمجاده المحلية والقارية في الموسم القادم، وخاصة تحقيق لقب الدوري السعودي الذي ذهب إلى غريمه النصر في الموسم المنصرم، بالإضافة إلى دوري أبطال آسيا للنخبة.

دلالات
المزيد في رياضة
حمد بن خليفة خلال تصفيات كأس العالم 2026، 7 أكتوبر 2025 (نوشاد ثيكاييل/Getty)
التحديثات الحية
كرة عربية
مباشر

رسمياً.. حمد بن خليفة رئيساً للاتحاد القطري لكرة القدم

من مواجهة الحكمة والرياضي في غزير، 25 يوليو 2026 (الاتحاد اللبناني لكرة السلة/فيسبوك)
التحديثات الحية
رياضات أخرى
مباشر

الحكمة يُعادل سلسلة نهائي السلة اللبنانية بفوزه على الرياضي 90-78

ترامب وإنفانتينو في ملعب نيويورك نيو جيرسي في 19 يوليو 2026 (روب نيويل/Getty)
التحديثات الحية
كرة عالمية
مباشر

"يويفا" يدرس خيار مقاطعة كأس العالم 2030 بعد قرار إنفانتينو