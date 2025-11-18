بنزيمة يدرس مستقبله بين البقاء في السعودية أو العودة إلى أوروبا

- يقترب كريم بنزيمة من اتخاذ قرار حاسم بشأن مستقبله الكروي بين البقاء في السعودية أو العودة إلى أوروبا، مع انتهاء عقده في يونيو 2026، حيث يشعر بالراحة في نادي الاتحاد السعودي ويستمتع بالأجواء هناك. - يخطط بنزيمة لمواصلة اللعب لمدة عامين إضافيين قبل التفكير في الاعتزال، مؤكدًا أنه لا يزال يشعر بالنشاط والحيوية، وينتظر الاجتماع مع إدارة الاتحاد لمناقشة مستقبله. - يظل بنزيمة منفتحًا على العودة إلى أوروبا، حيث تلقى عروضًا من أندية أوروبية، ويعتبر مستقبله أحد أبرز الملفات في سوق الانتقالات الصيف المقبل.

يقترب النجم الفرنسي، كريم بنزيمة (37 عاماً) من اتخاذ قرار حاسم لمسيرته الكروية، إذ يدرس مهاجم الاتحاد السعودي مستقبله بين البقاء في المملكة أو العودة إلى أوروبا. ومع اقتراب عقده من الانتهاء في يونيو/ حزيران 2026، يترقب عشاق ناديه قراره، بعد أن ربطوا مشاعر خاصة معه، وهو الذي ساهم بشكل مباشر في تتويج فريقهم بلقب الدوري المحلي، الموسم الماضي.

ويشعر بنزيمة بالراحة في السعودية، هذا ما أكده خلال حواره مع صحيفة "آس" الإسبانية، أمس الاثنين، مضيفاً أنّ الجو العام في النادي يجعل تجربة اللعب هناك ممتعة، موضحاً: "حتى الآن أشعر بالراحة هنا. الجميع لطيف معي، اللاعبون، المشجعون، المدرب، والعاملون هنا، أتابع مباريات ريال مدريد ودوري أبطال أوروبا، هذه المنافسة هي شيء سحري". ثم تابع "نهاية عقدي تقترب، لكن لا أستطيع القول بعد إذا سأبقى أو أغادر، فالأمر يعتمد على الكثير من العوامل".

ويحافظ بنزيمة على مستواه البدني وتركيزه الذهني، إذ يخطط لمواصلة اللعب لمدة عامين إضافيين قبل التفكير في الاعتزال. وأشار إلى أنه في شهر ديسمبر/ كانون الأول المقبل سيكمل 38 عاماً، ولكنه لا يشعر بأنّ عليه اتخاذ قرار الاعتزال "أشعر بأنني بخير وأعمل كثيراً، أحب كرة القدم وأستمتع بها. أرى نفسي مستمراً في اللعب لمدة عامين آخرين".

وينتظر بنزيمة الاجتماع مع إدارة الاتحاد لمناقشة مستقبله، إذ أكد أنه لن يقرر قبل التحدث مع المسؤولين وجهاً لوجه. ومع ذلك، لا يغلق الباب أمام العودة إلى أوروبا، حيث تلقى عدة عروض من أندية القارة العجوز، وقال: "سنرى ما سيحدث، وما رأي النادي. الأفضل لي أن أستمر هنا، لكن ليس لمجرد البقاء لعام أو عامين إضافيين. مستوى الدوري يتحسن باستمرار، وأنا أرى تقدماً كبيراً منذ قدومي".

ويعكس موقف بنزيمة حرصه على اختيار الخيار الأنسب لمسيرته وراحته الشخصية، إذ قال "يجب أن أفكر جيداً وأختار بعناية أين أشعر بالراحة، مع العلم أنني مرتاح هنا وأحظى بمحبة الجميع. لن أتوقف عن اللعب خلال الأشهر الستة المقبلة".

ويبرز مستقبل بنزيمة بوصفه أحد أبرز الملفات في سوق الانتقالات الصيف المقبل، إذ يترقب عشاق كرة القدم قرار اللاعب الحاسم بين استكمال مشواره في الدوري السعودي أو العودة للظهور مجدداً على الساحة الأوروبية.