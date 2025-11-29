- قاد كريم بنزيمة نادي الاتحاد للتأهل في كأس الملك بتسجيله "هاتريك" مميز، مما ساهم في محو خيبة دوري أبطال آسيا للنخبة، وأثبت أنه العمود الفقري للفريق بفضل مهاراته القيادية. - سجل بنزيمة 11 هدفاً في 12 مباراة، مما يعكس عودته القوية في المباريات المهمة، ويؤكد أن التنافس على الألقاب لا يزال قائماً رغم التحديات. - بفضل أداء بنزيمة وزملائه، يبدو الاتحاد مستعداً لتحديات المرحلة المقبلة، مع بصيص أمل للعودة والمنافسة على منصات التتويج محلياً وآسيوياً.

قاد النجم الفرنسي، كريم بنزيمة (37 عاماً)، نادي الاتحاد السعودي، للتأهل في كأس الملك بعد تسجيله "هاتريك" الفوز وظهوره بوجه مميز سمح له بدخول تاريخ الفريق. كما حفّز أداءه اللافت باقي زملائه، الذين ظهروا بوجه لائق أمام نادي الشباب، لتنتهي المواجهة بفوز "النمور" بنتيجة أربعة أهداف مقابل واحد، وهو فوز من شأنه أن يمحو خيبة دوري أبطال آسيا للنخبة.

ودخل نادي الاتحاد كأس الملك، وهو يجر أذيال الخيبة الآسيوية، بعد سقوطه أمام منافسه الدحيل القطري بنتيجة أربعة أهداف مقابل اثنين. وكان الفريق السعودي بحاجة ماسة للعودة والفوز، والتأهل إلى الدور نصف النهائي من كأس الملك، فردّ كريم بنزيمة على النداء بأداء استثنائي وأضاف بصمته إلى تاريخ النادي، بعد أن بلغ الهدف رقم 52 مع فريقه، ليصبح هدافاً في جميع المنافسات التي خاضها معه.

وهزّ نجم ريال مدريد السابق شباك المنافس ثلاث مرات، ليقود نادي الاتحاد إلى التفوق على الشباب بأربعة أهداف مقابل واحد. ولم يكتفِ النجم الفرنسي بالتسجيل فقط، بل شارك في الدفاع، خلال بعض اللقطات، وضغط على مدافعي المنافس لإرباكهم، مما أعاقهم عن بناء اللعب من الخلف والتقدم ككتلة واحدة نحو مرمى الاتحاد، وهو عطاء سهّل مهمة باقي اللاعبين على أرض الملعب.

وسجل بنزيمة 11 هدفاً في 12 مباراة خاضها حتى الآن، وكان أغلبها في الفترة الأخيرة، ما يؤكد عودته القوية في المباريات المهمة، رغم الهزائم في بعض اللقاءات. ويقدم كريم بنزيمة رسالة للجماهير بأن التنافس على الألقاب لا يزال قائماً، رغم تأخر بطل النسخة الماضية من الدوري في الترتيب الحالي. ومع ذلك، فإن استمرار الفريق في التنافس على دوري آسيا للنخبة وكأس الملك يترك بصيص أمل للعودة والمنافسة على منصات التتويج.

ويُثبت كريم بنزيمة مرة أخرى أنه العمود الفقري لنادي الاتحاد، وأن قدراته ومساهماته تتجاوز مجرد التسجيل. فقد جمع بين الخبرة والمهارة والروح القيادية، ليعيد الأمل لجماهير "النمور"، ويؤكد أن الفريق قادر على العودة بقوة نحو المنافسة على الألقاب، سواء محلياً أو آسيوياً. ومع استمرار النجوم على هذا الأداء، يبدو الاتحاد مستعداً لتحديات المرحلة المقبلة، وليواصل كتابة تاريخ جديد في سجلاته الحافلة بالإنجازات.