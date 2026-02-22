بنزيمة يثور على مدرب الهلال بسبب الكلاسيكو

- دخل كريم بنزيمة في خلاف مع مدرب الهلال، سيموني إنزاغي، بعد تعادل الكلاسيكو 1-1، حيث انتقد بنزيمة طريقة اللعب وعدم استغلال النقص العددي للاتحاد. - بنزيمة عبّر عن استيائه بصوت مرتفع في غرفة الملابس، مما أثار دهشة الحاضرين، بينما التزم إنزاغي الصمت، وهو ما يتعارض مع تقاليد الهلال في الالتزام بتعليمات الجهاز الفني. - بعض نجوم الهلال أبدوا غضبهم من تصرف بنزيمة، معتبرين أن التعاقد معه كان متسرعًا وقد يفتح باب التمرد ضد المدرب.

دخل النجم الفرنسي، كريم بنزيمة (38 عاماً)، في مُشكلة مباشرة مع مدرب نادي الهلال، الإيطالي سيموني إنزاغي، بسبب ما حدث في مواجهة الكلاسيكو، التي انتهت بالتعادل بهدف لمثله، ضمن منافسات الدوري السعودي لكرة القدم، أمس السبت.

وذكر موقع "بول زون" الأميركي، الأحد، أن كريم بنزيمة دخل إلى غرفة خلع الملابس بين الشوطين، وبدأ حديثه في الهجوم على المدرب الإيطالي، سيموني إنزاغي، بسبب طريقة لعبه في الشوط الأول، بعدما تقدم الهلال بهدف مبكر في الدقيقة الخامسة، عبر النجم البرازيلي مالكوم، وتعرض الغريم الاتحاد إلى ضربة موجعة، عقب طرد مدافعه حسن كادش في الدقيقة التاسعة.

وأوضح أن كريم بنزيمة لم يتفهم نهائياً قرار المدرب بعدم الدفع بأكبر عدد من النجوم في خط الهجوم، والاستفادة من النقص العددي للغريم الاتحاد، الذي استطاع العودة إلى مواجهة "الكلاسيكو"، بفضل هدف التعادل، الذي سجله الجزائري حسام عوار في الدقيقة 53 من عمر الشوط الثاني.

وتابع أن بنزيمة تحدث بصوت مرتفع، فيما التزم المدرب سيموني إنزاغي الصمت، ولم يقم بالرد على ما قاله النجم الفرنسي، الذي أصاب جميع الحاضرين في غرف خلع الملابس بالدهشة، بسبب ما فعله بحق المدير الفني، وبخاصة أن نادي الهلال عُرف عنه التزام جميع لاعبيه بتعليمات الجهاز الفني، وعدم الدخول في مشاكل مع أي فرد من أعضائه.

وختم الموقع تقريره بأن العديد من نجوم نادي الهلال، عبروا عن غضبهم الشديد من ردة فعل الفرنسي، كريم بنزيمة، تجاه المدرب سيموني إنزاغي، مُعتبرين أن إدارة "الزعيم" استعجلت بالتعاقد معه في سوق الانتقالات الشتوية الماضية، وكان عليها عدم التفكير بحسم صفقته، لأنه يفتح باب التمرد ضد المدير الفني، وهذا ما لا يريده أي شخص.