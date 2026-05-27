بنزيمة يتفاعل مع انتخابات ريال مدريد ويدعم مرشحه للرئاسة

- كريم بنزيمة، النجم الفرنسي، يدعم فلورنتينو بيريز في انتخابات رئاسة نادي ريال مدريد المقبلة، حيث نشر صورة تجمعه مع بيريز على إنستغرام، مؤكداً دعمه له في الانتخابات. - الانتخابات الرئاسية لنادي ريال مدريد ستُجرى في السابع من يونيو، ويتنافس فيها الرئيس الحالي فلورنتينو بيريز ورجل الأعمال إنريكي ريكيلمي. - بنزيمة، الذي يلعب حالياً مع نادي الهلال السعودي، يختار دعم بيريز الذي ساهم في مسيرته الذهبية مع ريال مدريد بين 2009 و2023.

تفاعل النجم الفرنسي، كريم بنزيمة (38 سنة)، مع انتخابات نادي ريال مدريد الإسباني عبر منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك من خلال دعم أحد المرشحين المنافسين على رئاسة النادي الملكي في الفترة المقبلة، خصوصاً أن الانتخابات ستُقام يوم الأحد في السابع من شهر يونيو/حزيران المقبل.

ويتحضر نادي ريال مدريد الإسباني لإجراء الانتخابات الرئاسية يوم الأحد في السابع من شهر يونيو/حزيران المقبل، وهناك مرشحان يتنافسان من أجل رئاسة النادي الملكي وهما: الرئيس الحالي، فلورنتينو بيريز، الذي أعاد ترشيح نفسه لقيادة الفريق لسنوات إضافية بعد سنوات ذهبية سابقة صنعها مع النادي، في وقت هناك إنريكي ريكيلمي، رجل الأعمال الذي رشح نفسه في وجه بيريز القوي.

وفي هذا الإطار رفض بنزيمة أن يكون بعيداً عن الصورة في قرارات مصيرية تخصُ ناديه السابق الذي صنع معه إنجازات كروية كبيرة على الصعيدين الشخصي والجماعي، وقرر مساندة طرف من المرشحين في الانتخابات الرئاسية، وهو فلورنتينو بيريز، الرجل الذي ساهم في التعاقد مع النجم الفرنسي ومنحه فرصاً تاريخية لصناعة مسيرة ذهبية مع فريق كبير كريال مدريد.

ونشر بنزيمة عبر حسابه الرسمي في موقع إنستغرام صورة له مع الرئيس الحالي لنادي ريال مدريد، فلورنتينو بيريز، وهو يحمل جائزة الكرة الذهبية، مؤكداً بالتالي مساندته له في الانتخابات الرئاسية المقبلة، مع العلم أن بنزيمة يلعب حالياً مع نادي الهلال السعودي ولكنه اختار دعم الرئيس الذي دعمه خلال فترة لعبه مع النادي الملكي بين سنوات 2009 و2023.