بنزيمة مع الهلال: صفقة أحدثت ضجيجاً واصطدمت بصمت الأهداف

- أظهرت مباراة الهلال والنصر الأخيرة تحديات كبيرة للمهاجم الفرنسي كريم بنزيمة، حيث أضاع فرصة مبكرة كانت ستغير مجرى المباراة لصالح فريقه، مما أدى إلى استبداله في توقيت حاسم. - لم يحقق بنزيمة التأثير المتوقع مع الهلال، حيث سجل تسعة أهداف فقط في 13 مباراة، مما أثار جدلاً حول جدوى الصفقة، خاصة مع غياب أهدافه في معظم المباريات. - رغم التتويج بلقب الكأس، واجه الهلال صعوبات في الدوري وفشل في دوري أبطال آسيا، مما زاد من الانتقادات حول أداء بنزيمة.

أكدت مباراة الهلال والنصر، التي أقيمت قبل أيام في قمة الدوري السعودي، حجم الصعوبات التي تواجه المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة (38 عاماً). وأضاع لاعب ريال مدريد سابقاً، فرصة سهلة في بداية المباراة كانت ستعطي فريقه التقدم في النتيجة في صراع قلب الطاولة عن النصر، وهذه الفرصة تعتبر منعرجاً في المباراة لأن "العالمي" سجل بعدها هدف التقدم الذي قلب المعادلة.

ولم يتردّد المدرب سيموني إنزاغي، في سحب المهاجم الفرنسي، رغم تأخر الفريق في النتيجة، فالهلال لم يستفد من خبرة لاعب الاتحاد سابقاً في هذه المباراة مثل غيرها من المواجهات الحاسمة في الموسم الحالي، وتغيير قلب الهجوم الرئيسي في موعد حاسم يؤكد أنه لم يكن موفقاً وكان من الضروري البحث عن خيار آخر من أجل تحسين قدرات الفريق الهجومية.

ولم يحقّق تعاقد الهلال مع بنزيمة أفضلية تُذكر للفريق، الذي أنقذ موسمه بالتتويج بلقب الكأس، ولكنه وجد صعوبات كبيرة في سباق البطولة إضافة إلى فشله في مسابقة أبطال آسيا للنخبة، ورغم كل ما رافق الصفقة من جدل كبير، إلّا أن الهلال افتقد أهداف اللاعب الفرنسي. فخلال 13 مباراة مع الفريق سجل تسعة أهداف في أربع مباريات بما أنه كان صاحب "هاتريك" في مواجهتَين، ما يعني أن أهدافه غابت عن الفريق في تسع مباريات من 13 لقاء شارك فيها، وهي أرقام لا تعكس قيمته الفنية العالية وخاصة الجدل الذي أثارته الصفقة في الأوساط الرياضية السعودية، ولا سيّما بعد غضب البرتغالي كريستيانو رونالدو من منح الأولية للهلال في عقد أفضل الصفقات.