بنزيمة لن يعود إلى منتخب فرنسا... ديشان حسم قراره

- فرص عودة كريم بنزيمة إلى منتخب فرنسا للمشاركة في كأس العالم 2026 تبدو شبه معدومة، حيث حسم المدرب ديديه ديشان قراره بعدم دعوته، معتمداً على أسماء أخرى مثل كيليان مبابي وعثمان ديمبيلي. - مجلة أونز مونديال أكدت أن قائمة المهاجمين المختارين لا تشمل بنزيمة، مع تفضيل لاعبين مثل ديزيريه دوي وبرادلي باركولا ومايكل أوليس وريان شرقي، الذين يقدمون مستويات جيدة مع أنديتهم. - رغم رغبة بنزيمة في العودة، لم يصدر أي موقف رسمي من ديشان، خاصة بعد التوتر الذي شهدته علاقتهما منذ نهاية كأس العالم الماضية.

تبدو فرص مهاجم نادي الهلال السعودي كريم بنزيمة (38 عاماً)، في العودة مجدداً إلى منتخب فرنسا شبه منعدمة، ذلك أن مدرب "الديوك" ديديه ديشان لا ينوي دعوته للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2026، وقد حسم قراره، بما أنه يملك الكثير من الأسماء التي ينوي الاعتماد عليها في النسخة المقبلة من المونديال، والتي سيحاول خلالها المنتخب الفرنسي، بطل العالم مرّتين، تأكيد نتائجه الأخيرة بعد التتويج بنسخة 2018 وحصوله على الوصافة في نسخة 2022.

وأكدت مجلة أونز مونديال الفرنسية، اليوم الأربعاء، أن مدرب منتخب فرنسا اختار قائمة المهاجمين الذين سيشاركون في كأس العالم، ولا يوجد ضمنها اسم كريم بنزيمة من بين الأسماء التي يفكر في الاعتماد عليها، بما أن المنتخب الفرنسي يملك الكثير من الخيارات في الخط الأمامي، بقيادة لاعب ريال مدريد كيليان مبابي وكذلك مهاجم باريس سان جيرمان عثمان ديمبيلي، صاحب الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم لسنة 2025، إضافة إلى أسماء أخرى تفوق بنزيمة من حيث الجهوزية حاليا وتقدم مستويات جيدة مع أنديتها المختلفة، مثل ديزيريه دوي وبرادلي باركولا (باريس سان جيرمان) ومايكل أوليس (بايرن ميونخ) وريان شرقي (مانشستر سيتي)، وهي أسماء متأكدة من مشاركتها في النهائيات.

وكان بنزيمة قد قال في حوار سابق مع مجلة ليكيب الفرنسية، في نهاية العام الماضي، إنه لن يرفض العودة إلى المنتخب الفرنسي والمشاركة في كأس العالم، وذلك بعد اعتزاله اللعب دولياً في نهاية عام 2022، ولكن لم يصدر أي موقف رسمي من المدرب ديشان بخصوص إمكانية منح فرصة جديدة إلى مهاجم الهلال السعودي، ذلك أن العلاقة بينهما شهدت توتراً منذ نهاية كأس العالم الماضية.