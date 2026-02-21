بنزيمة في كلاسيكو السعودية... 900 يوم على بداية الحكاية

يستعد مهاجم نادي الهلال، الفرنسي كريم بنزيمة (38 عاماً)، إلى خوض مواجهة كلاسيكو ضد فريقه السابق الاتحاد، اليوم السبت (في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القدس المحتلة)، ضمن منافسات الموسم الحالي من الدوري السعودي لكرة القدم، يينما يواصل "الزعيم" هدفه الأساسي، وهو حسم لقب المسابقة المحلية.

وستكون مواجهة الكلاسيكو حدثاً غير عادي بالنسبة إلى كريم بنزيمة، الذي سيلعب تحت أنظار جماهير فريقه السابق الاتحاد، التي عبّرت في سوق الانتقالات الشتوية الماضية، عن خيبة أملها الكبيرة من طريقة رحيل صاحب 38 عاماً إلى الغريم التاريخي، ما يعني أن المهاجم الفرنسي سيكون تحت ضغط كبير للغاية، وربما سنشاهد لافتات ترفع ضده في المدرجات.

وبدأت حكاية بنزيمة مع الكلاسيكو السعودي، قبل نحو 900 يوم، وتحدياً في الأول من شهر سبتمبر/أيلول عام 2023، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري السعودي، عندما ظهر الفرنسي بقميص الاتحاد ضد الهلال، لكن المهاجم تجرع مرارة الهزيمة، بأربعة أهداف مقابل ثلاثة أهداف، بعد العودة الكبرى التي حققها "الزعيم" في الشوط الثاني، الذي شهد إحراز نجومه ثلاثة أهداف متتالية، بعدما كانوا متأخرين بالنتيجة في الشوط الأول، بثلاثة أهداف مقابل هدف.

ولا ينسى بنزيمة مرارة الهزيمة في مواجهة الكلاسيكو، لأنها منحت الهلال دفعة معنوية كبرى، جعلته يُنهي منافسات الدوري السعودي لكرة القدم دون أن يتجرع مرارة الخسارة نهائياً، بعدما حصد نجومه 96 نقطة، من أصل 102، بالإضافة إلى المعاناة الكبرى لفريق الاتحاد، الذي عانى بعدها من سلسلة نتائج سلبية، عقب حلوله خامساً على مستوى المسابقة المحلية، ما يعني فشله في التأهل إلى بطولة دوري أبطال آسيا.

ويُعد بنزيمة أحد أفضل النجوم الأجانب، الذين مروا في تاريخ نادي الاتحاد، لكنه الآن بات في صفوف الغريم التاريخي الهلال، الذي يطمح في الموسم الحالي إلى استعادة جميع الألقاب التي غاب عنها في الموسم الماضي، بداية من الدوري السعودي لكرة القدم وصولاً إلى التربع على عرش القارة الآسيوية، عبر حصد دوري أبطال النخبة.