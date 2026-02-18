بنزيمة في شهر رمضان.. حكاية يروي فصولها نجم الهلال

يُعد مهاجم نادي الهلال السعودي، الفرنسي كريم بنزيمة (38 عاماً)، أحد أبرز النجوم في العالم الذين اشتهروا بين الجماهير الرياضية من خلال إظهار حياته اليومية خلال شهر رمضان، عبر نشر صور أو تسجيلات مصورة حول ما يفعله.

وقام نادي الهلال السعودي بنشر تسجيل مصور على حساباته الرسمية للنجم الفرنسي كريم بنزيمة، الذي قام برواية ما يفعله خلال شهر رمضان المُبارك، لكنه فاجأ الجميع في حديثه الذي كشف فيه عن لقبه المُفضل الذي يُحب للآخرين مناداته به، وهو "كوكو"، فيما يُحب أكل التمر أثناء قيامه بشرب القهوة العربية لأنها أفضل من الحلويات.

وأكد بنزيمة في رده على أسئلة ناديه الهلال أنه يُقدم أفضل مستوياته في المواجهات خلال شهر رمضان المُبارك، لأنه شهر فضيل على حدّ تعبيره، رافضاً في الوقت نفسه تفضيل فصل الشتاء على الصيف، لأنه يعتبر أن كل فصل منهما مختلف عن الآخر، وبإمكان الإنسان الاستمتاع بوقته دائماً، ما يجعله يمتلك الخيارات.

وختم بنزيمة التسجيل المصور، الذي نشره ناديه الهلال السعودي، روايته التي قصها على جماهير الرياضة بالتأكيد على أن أفضل لحظة عاشها في مسيرته الاحترافية هي لحظة استلامه جائزة الكرة الذهبية التي تقدمها مجلة فرانس فوتبول الفرنسية، وبخاصة أن هذه الجائزة جاءت عن جدارة واستحقاق وبشهادة جميع المشجعين ووسائل الإعلام العالمية وأيضاً أساطير كرة القدم.

يذكر أن كريم بنزيمة بدأ مسيرته الاحترافية مع نادي أولمبيك ليون الفرنسي، ثم رحل بعدها إلى ريال مدريد الإسباني، الذي استمر فيه لعدة سنوات، وحقق مع الفريق الملكي جميع الألقاب المحلية والقارية والدولية، ما جعله يُصبح أحد أساطير الفريق، قبل أن يقرر الرحيل بعدها إلى خوض تجربة جديدة مع الاتحاد السعودي، ثم انتقل في "الميركاتو" الشتوي الماضي إلى الغريم الهلال.