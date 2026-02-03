بنزيمة في الهلال: صفقة تتحول إلى كرة ثلج والنصيري أول مستفيد

- انتقال كريم بنزيمة من الاتحاد إلى الهلال يُعتبر صفقة بارزة، حيث يُعد من أفضل المهاجمين في العالم، مما يعكس تأثيراً كبيراً على الميركاتو الشتوي في الدوري السعودي، وقد يُحفز صفقات أخرى قريباً. - يوسف النصيري سيحل محل بنزيمة في الاتحاد، بينما نغولو كانتي سيعود إلى أوروبا، مما يشير إلى تراجع الحضور الفرنسي في الاتحاد، مع رحيل موسى ديابي والمدرب لوران بلان. - صفقة بنزيمة قد تمنح النصر فرصة لإبرام صفقات جديدة، خاصة بعد احتجاج كريستيانو رونالدو على عدم دعم الفريق بصفقات قوية.

يُعتبر انتقال الفرنسي، كريم بنزيمة (38 عاماً) من الاتحاد السعودي إلى الهلال، صفقة لافتة بكل المقاييس، بما أنّ المُتوج بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم في عام 2022، يُصنّف من بين أفضل المهاجمين في العالم خلال السنوات الأخيرة، كما أنّه من النادر مشاهدة نجم بهذا المستوى، ينتقل من الاتحاد إلى الهلال، نظراً لتاريخ التنافس الكبير بين الناديين.

وقد أثارت الصفقة جدلاً قبل حسمها، بما أنّ بنزيمة دخل في خلاف مع إدارة الاتحاد بسبب عدم تقديم عرض مالي جيد مثلما كان يأمل لتمديد عقده مع النادي، مع تراجع مستواه في آخر المباريات. وسيكون لصفقة انتقاله إلى الهلال انعكاس كبير على الميركاتو الشتوي في الدوري السعودي، بل قد تكون كرة الثلج التي قد تقود إلى صفقات أخرى في الساعات المقبلة، بما أنّ الميركاتو في السعودية يُغلق يوم الجمعة المقبل.

وسيكون المغربي، يوسف النصيري، مهاجم نادي فنربخشة التركي، مُستفيداً بارزاً من الصفقة، بما أنّ مصادر إعلامية مثل مجلة ليكيب الفرنسية، أفادت بأنه سيكون معوّض بنزيمة في الاتحاد، ذلك أنّ الصفقة كانت مُعلّقة إلى حين إيجاد مخرج لأزمة بنزيمة مع ناديه السابق، عبر تمديد العقد أو رحيله، ولهذا فإن النصيري سيحطّ الرحال في الدوري السعودي، بعد تجارب مختلفة في أوروبا لينضمّ إلى كوكبة النجوم في الأندية السعودية.

كما أن لاعب الوسط الفرنسي، نغولو كانتي، سيرحل بدوره إلى فنربخشة مُودعاً نادي الاتحاد، بعد انتهاء أزمة بنزيمة، ذلك أن كانتي يرغب في العودة إلى أوروبا للدفاع عن فرصه في المشاركة ببطولة كأس العالم 2026، غير أنّ الاتحاد ربط الموافقة على رحيله، بقبول فنربخشة فكرة إبعاد النجم المغربي. على صعيد آخر، إن صفوف نادي الاتحاد ستعرف تراجع الحضور الفرنسي مُستقبلاً، بما أن الفريق سيخسر لاعبين في وقت قصير، كما أن موسى ديابي الذي كان قريباً من إنتر ميلانو الإيطالي لم يمدد عقده وبالتالي سيرحل عن النادي السعودي في نهاية الموسم الحالي، كما رحل المدرب الفرنسي لوران بلان، مهندس التتويج مع الهلال بالدوري المحلي الموسم الماضي.

ومن شأن صفقة بنزيمة إلى الهلال، أن تمنح نادي النصر فرصة إنجاز صفقات إضافية، بعد الجدل الذي أثاره نجم الفريق، البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي قاطع مباراة فريقه الأخيرة أمام نادي الرياض، احتجاجاً على عدم دعم صفوف ناديه بصفقات قوية من صندوق الاستثمارات السعودي مثل بقية الأندية الأخرى. ومن المتوقع أن يحصد النصر دعماً في الساعات المقبلة من الصندوق، حتى يكون النصر قادراً على منافسة الهلال متصدر الدوري.