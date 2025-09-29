بنزيمة عنوان بارز يرافق إقالة مدربي الاتحاد بتهم مكررة

- تكررت الاتهامات ضد كريم بنزيمة بتدخله في قرارات إقالة مدربي الاتحاد السعودي، حيث أُقيل المدرب الفرنسي لوران بلان رغم نجاحه السابق، مما دفع إدارة النادي لنفي هذه الأخبار رسميًا. - منذ انضمامه للاتحاد في 2023، ارتبط اسم بنزيمة بإقالة مدربين مثل نونو إسبيريتو، بسبب خلافات حول دوره في الفريق وعدم التزامه بالتعليمات، مما أدى إلى توتر العلاقات. - الصحافي فابريزو رومانو أكد أن المدرب الأرجنتيني مارسيلو غاياردو أُقيل بسبب عدم اعتماده على بنزيمة، مما يعكس تأثير اللاعب على قرارات النادي.

تكررت التهم الموجَّهة إلى المهاجم كريم بنزيمة (37 عاماً) مع إقالة مدرب جديد لفريق الاتحاد السعودي، فمع إعلان حامل لقب الدوري القطيعة مع المدرب الفرنسي لوران بلان (59 عاماً)، انتشرت أخبار على منصّات التواصل تتهم مهاجم ريال مدريد سابقاً بأنه لعب دوراً حاسماً في تحفيز إدارة فريقه على إنهاء العلاقة التعاقدية مع بلان، رغم حصاده المميز مع الفريق في الموسم الماضي، بعدما قاده للحصول على الدوري المحلي.

ومع تزايد الأخبار عن دور بارز لعبه قائد الاتحاد في إقالة مدرب الفريق، اضطرت إدارة الاتحاد إلى تكذيب الأخبار عبر الناطق الرسمي، الذي صرّح قائلاً: "نؤكد أن ما نُشر حول التدخل في قرار إقالة المدرب لوران بلان غير دقيق. القرارات الإدارية والفنية للنادي يتخذها مجلس الإدارة بما يخدم مصالح الفريق فقط". وهي من المناسبات القليلة التي تبادر فيها إدارة الاتحاد إلى تكذيب الأخبار التي تتهم بنزيمة بإقحام نفسه في القرارات الرياضية لفريقه، كما أن الصحف السعودية، مثل "الرياضية"، التي أشارت إلى وجود دور للنجم الفرنسي في هذا القرار، لم تكشف ما يعيبه اللاعب على مدربه السابق.

ومنذ التحاقه بنادي الاتحاد في صيف 2023، كان النجم الفرنسي حاضراً مع إقالة كل مدرب، فقد اتُهم بأنه كان وراء رحيل البرتغالي، نونو إسبيريتو، بسبب عدم اقتناع المدرب بالدور الذي يقوم به اللاعب الفرنسي في مختلف المباريات، وعدم تقيده بالتعليمات، وغياب الجدية عنه. ونقل موقع بي إن سبورتس باللغة الفرنسية وقائع المشادة، التي حصلت بين اللاعب ومدربه، الذي توجه بالحديث إلى النجم الفرنسي، قائلاً: "أنت لاعب رائع، لكنك كسول جداً للضغط على الخصم". وردّ عليه بنزيمة قائلاً: "لا تتحدث معي فقط، تحدث مع المجموعة بأكملها". ثمّ، استشاط إسبيريتو سانتو غضباً وردّ: "أنت القائد، ومرجع لجميع اللاعبين، وأهم لاعب كرة قدم. عليك أن تكون قدوة ومثالاً يُحتذى به للجميع". وانتهى الخلاف برحيل المدرب البرتغالي، رغم كل ما قدمه للفريق، قبل نهاية عام 2023.

كذلك أكد الصحافي الإيطالي فابريزو رومانو، في صيف 2024، أن المدرب الأرجنتيني مارسيلو غاياردو، سيُقال من مهمته بسبب عدم الاعتماد على بنزيمة، إذ قال: "ارتكب غاياردو أخطاءً جسيمة بطلبه استبعاد بنزيمة، وهو أمرٌ غير مقبول. في منتصف فبراير/ شباط، لم يُختر اللاعب الفرنسي للعب في دور الـ 16 من دوري أبطال آسيا. قبل أيام قليلة، طلب بنزيمة مغادرة النادي مؤقتاً، لقد أصبح الوضع بين المدرب ولاعبه حرجاً للغاية، مما يجعل استمراره مستحيلاً. لذلك، من المتوقع أن يغادر الأرجنتيني البلاد قريبًا". وفعلاً أُقيل المدرب الأرجنتيني.