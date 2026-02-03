بنزيمة رسمياً في الهلال.. صفقة فنية تتجاوز قيمة الاسم

- أعلن نادي الهلال السعودي عن تعاقده مع النجم الفرنسي كريم بنزيمة لمدة 18 شهراً، مما يعزز خط الهجوم بوجود لاعبين بارزين مثل داروين نونيز وماركوس ليوناردو. - انتقال بنزيمة قد يفتح الباب لصفقات أخرى، مثل اقتراب نغولو كانتي من الانتقال إلى فنربخشة التركي، ويضيف قوة هجومية للمدرب سيموني إنزاغي. - بنزيمة يفضل البقاء في الدوري السعودي، مما يزيد من توتر كريستيانو رونالدو مع النصر، بعد أن كان بنزيمة قد حقق نجاحات مع الاتحاد.

أعلن نادي الهلال، متصدر الدوري السعودي للمحترفين، مساء الاثنين، حسم تعاقده رسمياً مع النجم الفرنسي كريم بنزيمة (38 عاماً) قادماً من الغريم الاتحاد، بعد توصل الطرفين إلى اتفاق يقضي بتوقيع عقد يمتد لمدة 18 شهراً.

ومن المنتظر أن يُسهم هذا الانتقال في فتح الباب أمام عدد من الصفقات المعلّقة، أبرزها اقتراب مواطنه نغولو كانتي من الرحيل إلى نادي فنربخشة التركي. وبانضمام بنزيمة، يحصل المدرب الإيطالي سيموني إنزاغي على إضافة هجومية جديدة في تشكيلة تزخر بالأسماء البارزة، مثل داروين نونيز وماركوس ليوناردو والمهاجم السابق لرين كادر ميتي والصفقة الجديدة سايمون بوابري، حيث سيعمل الدولي الفرنسي السابق على تطبيق دور المهاجم الصريح بأفضل صورة، وهو الأمر الذي عانى منه "الزعيم" في الفترة الأخيرة، سواء على مستوى المسابقات المحلية أو القارية.

وفضّل بنزيمة البقاء في الدوري السعودي، إذ لم يكن يفكر في العودة إلى الملاعب الأوروبية خلال المرحلة الحالية من مسيرته، في صفقة ربما ستزيد أكثر من أزمة البرتغالي كريستيانو رونالدو مع فريقه النصر، الذي عبر عن امتعاضه وقرر مقاطعة مباريات "العالمي"، بعد انتشار خبر اقتراب زميله السابق من نادي الهلال، بحسب تقرير لصحيفة ماركا الإسبانية. وكان بنزيمة قد انضم إلى الاتحاد في صيف 2023 في صفقة انتقال حر قادماً من ريال مدريد، وخاض مع النادي الجداوي 83 مباراة في مختلف المسابقات، سجل خلالها 54 هدفاً وقدم 17 تمريرة حاسمة، في تجربة حافلة تُوجت بالتتويج بلقب الدوري السعودي، إضافة إلى كأس خادم الحرمين الشريفين في الموسم الماضي.